健康網》圍爐3招防胃癌「元凶」 公筷母匙很重要

圖爐團圓要記得使用公筷母匙，避免傳播病毒或細菌；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕除夕圍爐與家人們聚餐，可要小心胃癌元凶「幽門螺旋桿菌（Helicobacter pylori）」找上門！醫師鄭泓志指出，此細菌主要透過口對口的傳播，或透過被污染的食物或水傳播，這代表家人間的傳播風險較高，並分享保胃3招：定期胃鏡檢查、餐具分開使用、積極配合治療並留意家人是否感染，如果一人中鏢全家都應接受檢查與治療。

桃園鴻林診所腸胃科醫師鄭泓志在臉書粉專「你的腸胃科醫師 鄭泓志 內科 慢性病」發文說明，根據數據顯示，約有8至9成的胃癌是感染幽門螺旋桿菌引起，而世界衛生組織（WHO）也已將這種細菌列為第一級致癌因子。

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他表示，幽門螺旋桿菌是一種常見的胃部細菌，長度大約是3微米，擁有特殊的鞭毛構造 ，能在胃部的黏液層中自由移動。它的獨特之處是能分泌尿素酶的物質，分解尿素並產生氨來中和胃酸，因此能夠在胃酸中生存。

3種胃病變 幽門桿菌引發

●慢性胃炎：幽門螺旋桿菌會附著在胃部內壁上，分泌出會傷害胃部的物質。這種細菌會製造一種叫尿素酶的物質，把胃酸中和掉，減弱胃部的保護能力。同時，細菌產生的毒素會破壞胃部的保護層，導致免疫系統無法正常運作。這樣的情況會讓胃部持續發炎，造成胃部組織長期受損。

●胃潰瘍和十二指腸潰瘍：幽門螺旋桿菌感染會引起胃部持續發炎，使胃部的保護層變得脆弱。同時，胃部會分泌過多的胃酸和消化酶，加重對胃壁的傷害。當胃部的保護黏液遭到破壞後，胃部和十二指腸的內壁就容易受到消化液的傷害。若不及時治療，就會形成難以癒合的潰瘍。

●胃癌和胃淋巴癌：長期感染幽門螺旋桿菌會導致胃部持續發炎和細胞受損，可能造成細胞基因發生變化，使細胞異常增生。部分菌種會分泌CagA蛋白質，這種物質會干擾細胞的正常運作，增加罹患癌症的風險。此外，幽門螺旋桿菌也可能引發影響胃部淋巴組織的胃淋巴癌。

幽門桿菌不只是胃癌元凶，也可能造成胃淋巴癌、慢性胃炎、胃潰瘍和十二指腸潰瘍等；示意圖。（圖取自shutterstock）

一人中鏢 全家變高危險群

鄭泓志指出，幽門螺旋桿菌主要透過兩種方式傳播：一是口對口的傳播，二是透過被污染的食物或水傳播。例如：使用他人的餐具、食用未清洗乾淨的食物，或是和感染者有親密接觸，都可能感染這種細菌，這代表家人間的傳播風險較高。

因此，如果家中有人感染了幽門螺旋桿菌，其他同住的家人就會成為高危險群。建議與幽門螺旋桿菌患者，一起同住的家人也應接受幽門螺旋桿菌檢查，並在必要時接受治療。

2方法檢查 胃鏡最直接、準確

●胃鏡取樣檢查：這是目前最直接且準確的檢查方法。透過胃鏡，可以直接觀察到胃內狀況，並取樣檢查有無感染。

●尿素吹氣檢查：這是一種非侵入性的檢查方式。受檢者先服下含有碳同位素標記的尿素，若存在幽門螺旋桿菌，細菌會分解尿素釋放出標記氣體，透過呼吸中的標記物分析來確認感染狀態。

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