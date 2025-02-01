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健康網》5大禿頭前兆！ 醫：頭髮變細、頭皮出油都要留意

2025/02/01 12:16

醫師表示，常見禿頭前兆有5個，包括髮量變稀疏、髮際線逐漸後退、掉髮量增加、頭髮變細、頭皮容易出油發癢；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，常見禿頭前兆有5個，包括髮量變稀疏、髮際線逐漸後退、掉髮量增加、頭髮變細、頭皮容易出油發癢；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否曾感覺自己頭髮越來越稀疏，擔心禿頭找上門？DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓指出，若發現自己有髮量變稀疏、髮際線逐漸後退、掉髮量增加、頭髮變細、頭皮易出油發癢等5種狀況，就要當心是禿頭的前兆，千萬別輕忽。

柯博桓在臉書專頁「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」發文分享，髮量減少的原因多種多樣，及早發現、及早治療是關鍵。他列出5個禿頭常見的徵兆，幫助民眾提前察覺並對症下藥。

5禿頭前兆 男性易有M型禿

●髮量逐漸稀疏：禿頭最明顯的特徵就是髮量逐漸變少，特別是從頭頂髮旋處開始變得稀疏，頭皮變得明顯可見。如果發現頭髮明顯比以前少，應提高警覺。

●髮際線逐漸後退：男性常出現髮際線後退，形成「M型禿」的情況；而女性則可能在前額邊緣的髮量減少。髮際線的明顯改變通常是雄性禿的早期徵兆之一。

●掉髮量突然增加：原則上，每人每天掉髮50-100根都屬於正常現象，但如果突然掉髮量明顯增加，梳頭或洗頭時能看到大量頭髮脫落，可能是毛囊進入休止期或受外在因素影響，需要注意觀察。

醫師指出，梳頭或洗頭時看到大量頭髮脫落，可能是毛囊進入休止期或受外在因素影響，需要密切觀察；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師指出，梳頭或洗頭時看到大量頭髮脫落，可能是毛囊進入休止期或受外在因素影響，需要密切觀察；示意圖。（圖取自photoAC）

●頭髮變細且易斷裂：毛囊萎縮會導致頭髮越來越細，髮質脆弱易斷，特別是在分區梳頭時會感覺髮尾更稀疏、厚度不如從前。這種變化通常是毛囊健康惡化的訊號。

●頭皮常紅腫出油：過多的皮脂分泌會影響毛囊健康，導致發炎反應，甚至進一步加重脫髮問題。如果頭皮經常感到油膩、紅腫或發癢，應及時調整頭皮護理方式並諮詢專業醫師。

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