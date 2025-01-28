健康網》過年「棗」好運！ 農糧署：搭配3食物風味更佳

農糧署分享，棗子除了洗乾淨單吃外，也能分別搭配烏魚子、年糕、優格一起享用。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬天正逢棗子盛產的季節，它皮薄清脆，口感鮮甜多層次，是許多民眾的心頭好！農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，棗子除了單吃外，也能分別搭配烏魚子、年糕、優格一起享用，讓美味再升級。

農糧署指出，每年12月至隔年4月初是棗子的主要產季，台灣棗子品種多元、栽培技術先進，果實大且甜脆多汁。12月至隔年2月以中葉、高雄8號（珍寶）、高雄12號（珍愛）及台農13號（雪麗）較多；2月至4月則是高雄11號（珍蜜）較多。

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農糧署表示，棗子營養價值高，對身體有諸多好處，富含維生素C外，還含有膳食纖維、維生素A、鉀、鈣、鎂等營養素，除了直接吃，還可以搭配以下3種食物享用：

●烏魚子：棗子切薄片，與乾煎烏魚子堆疊搭配，濃郁清甜多層次。

●年糕：棗子切厚片，年糕切片油煎，捲起棗子，多變口感，甜而不膩。

●優格：棗子切塊狀，搭上優格與當季蔬果拌勻，清爽又營養。

美味這樣「棗」

農糧署強調，懂吃還不夠，懂挑才是行家，依著棗子的外型、熟度來挑，並知曉保存方法，就可以品嚐到當季的鮮甜脆棗。

●外型：選擇果柄周圍光滑，平順無皺褶者品質較佳。

●熟度：果皮具有光澤，呈粉綠帶微微乳黃色，代表果肉脆且甜度佳。

●保存：若未立即食用，可放入塑膠袋密封後，置於冰箱冷藏。

農糧署指出，棗子只需清洗乾淨即可連皮食用，營養美味、甜脆多汁，送禮自用皆適宜，民眾可趁著產期購買。

農糧署教授民眾享用鮮甜脆棗3方法。（圖取自農糧署臉書）

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