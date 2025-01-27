健康網》過年當心吃太鹹！ 中醫點「6類年味食物」

中醫師列出一些具有年味但偏鹹的食物，像是烏魚子、堅果類、海苔、瓜子、花生、肉乾等；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年期間富有「年味」的食物特別受歡迎，像是年糕、花生、肉乾等！不過，中醫師李琪提醒，這些食物中，很多都很「鹹」，吃太鹹容易影響人的睡眠、排便、皮膚狀況。因此，她也列出一些具有年味但偏鹹的食物，包括烏魚子、堅果類、海苔、瓜子等，並教民眾享受美食之餘也能顧及健康的撇步。

李琪在臉書專頁發文分享，「鹹味」除了吃起來鹹鹹的，在中醫看來，還意指食物的特性，以及食物對人體產生的影響。人如果吃太鹹，會影響睡眠品質，像是難入眠、容易醒、多夢和早醒；也容易嘴破、牙齦腫、牙齦出血；又或是加重皮膚病的症狀，如濕疹、痘痘、毛囊炎；甚至可能腹瀉、排便變軟變黏，以及口乾舌燥、引起痔瘡發作等。

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6類高鹹味食物 飲食撇步

●烏魚子：海鮮本來就屬於鹹味的食物，營養成分高、數量又多的魚卵更是鹹上加鹹。吃的時候可以搭配苦味的「生蘿蔔」來中和鹹味。

●堅果類：核桃、腰果、杏仁能夠補充營養和潤腸軟便，屬於鹹味。吃的時候請選擇「原味」、而非調味過的堅果，以免鹹上加鹹。

●海苔：海苔由海藻製成，就算沒加鹽也屬於鹽味。選擇原味、沒加鹽的海苔會比較好。

●瓜子：西瓜籽、南瓜籽可以潤腸軟便，屬於鹹味食物。吃原味、沒有加鹽的比較好。

●花生：花生有潤腸和滋補效果，其實單吃就很好吃，一樣不要加鹽。

●肉乾：肉乾又鹹又甜，容易生濕氣。如果本來就有頭昏、頭脹、腹脹、消化不良、大便黏黏的情況請盡量少吃，以免加重症狀。

中醫師表示，肉乾又鹹又甜，容易生濕氣，本身大便若已有濕黏情況者要少吃。（資料照）

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