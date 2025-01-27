自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》過年當心吃太鹹！ 中醫點「6類年味食物」

2025/01/27 13:49

中醫師列出一些具有年味但偏鹹的食物，像是烏魚子、堅果類、海苔、瓜子、花生、肉乾等；示意圖。（圖取自photoAC）

中醫師列出一些具有年味但偏鹹的食物，像是烏魚子、堅果類、海苔、瓜子、花生、肉乾等；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年期間富有「年味」的食物特別受歡迎，像是年糕、花生、肉乾等！不過，中醫師李琪提醒，這些食物中，很多都很「鹹」，吃太鹹容易影響人的睡眠、排便、皮膚狀況。因此，她也列出一些具有年味但偏鹹的食物，包括烏魚子、堅果類、海苔、瓜子等，並教民眾享受美食之餘也能顧及健康的撇步。

李琪在臉書專頁發文分享，「鹹味」除了吃起來鹹鹹的，在中醫看來，還意指食物的特性，以及食物對人體產生的影響。人如果吃太鹹，會影響睡眠品質，像是難入眠、容易醒、多夢和早醒；也容易嘴破、牙齦腫、牙齦出血；又或是加重皮膚病的症狀，如濕疹、痘痘、毛囊炎；甚至可能腹瀉、排便變軟變黏，以及口乾舌燥、引起痔瘡發作等。

6類高鹹味食物 飲食撇步

●烏魚子：海鮮本來就屬於鹹味的食物，營養成分高、數量又多的魚卵更是鹹上加鹹。吃的時候可以搭配苦味的「生蘿蔔」來中和鹹味。

●堅果類：核桃、腰果、杏仁能夠補充營養和潤腸軟便，屬於鹹味。吃的時候請選擇「原味」、而非調味過的堅果，以免鹹上加鹹。

●海苔：海苔由海藻製成，就算沒加鹽也屬於鹽味。選擇原味、沒加鹽的海苔會比較好。

●瓜子：西瓜籽、南瓜籽可以潤腸軟便，屬於鹹味食物。吃原味、沒有加鹽的比較好。

●花生：花生有潤腸和滋補效果，其實單吃就很好吃，一樣不要加鹽。

●肉乾：肉乾又鹹又甜，容易生濕氣。如果本來就有頭昏、頭脹、腹脹、消化不良、大便黏黏的情況請盡量少吃，以免加重症狀。

中醫師表示，肉乾又鹹又甜，容易生濕氣，本身大便若已有濕黏情況者要少吃。（資料照）

中醫師表示，肉乾又鹹又甜，容易生濕氣，本身大便若已有濕黏情況者要少吃。（資料照）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中