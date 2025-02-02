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健康網》靠BMI判定肥胖未必準 研究曝它才是心血管殺手
黃宜靜／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕在日常生活中，我們常用「身體質量指數（BMI）」來判定是否過重或肥胖。但腎臟科醫師王介立引述最新研究指出，「肌肉脂肪」—也就是肌肉「藏油」的程度，對心臟健康的影響可能更為關鍵，對此，他建議民眾可以做長時間中等強度運動，肌肉燃脂會優先使用肌肉內脂肪，強調運動重要性。
肌肉脂肪增 提升重大心血管事件風險
王介立於臉書粉專「王介立醫師」發文彙整《歐洲心臟期刊》（European Heart Journal）最新研究指出，就如同牛排中的「雪花油花」，若人類肌肉間堆積過多脂肪，心血管疾病風險會顯著提高。研究顯示，每增加1%的肌肉脂肪，就有7%的機率升高心臟相關死亡、心肌梗塞或心臟衰竭等重大心血管事件的風險。
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BMI正常也可能有「隱形脂肪」
這種「藏油」不一定與體重或BMI高低呈現正比，即便外表不胖或BMI在正常範圍，肌肉中也可能有高比例的脂肪沉積，進而提高心臟病風險。可能原因包含如肌肉脂肪浸潤會導致慢性發炎、胰島素阻抗及微血管功能異常（CMD），這些因素都會損害心血管健康。
目前尚不清楚哪種減脂或體重管理方式能明顯減少「肌肉內脂肪」。未來有待更多研究來確認哪些運動、飲食或藥物策略能同時減少這種「隱形脂肪」、保住肌肉量並改善心臟風險。不過，王介立建議，可透過長時間中等強度運動，使肌肉燃脂優先使用肌肉內脂肪，以降低肌肉脂肪。
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