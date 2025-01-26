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健康網》逛寶雅像吃瀉藥？ 醫：「清倉」過一次就回不去了

2025/01/26 19:29

針對都市傳言「逛寶雅會想大便」。醫師解釋，書店、賣場、超市這類環境通常燈光美氣氛佳，會讓副交感神經放鬆，進而加速腸胃蠕動，萌生便意；圖為情境照。（圖取自photoAC）

針對都市傳言「逛寶雅會想大便」。醫師解釋，書店、賣場、超市這類環境通常燈光美氣氛佳，會讓副交感神經放鬆，進而加速腸胃蠕動，萌生便意；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕傳言只要到寶雅、書店等場所逛街，就會令人萌生便意，宛如吃了瀉藥一般。醫師張家銘解釋，這是因為這些環境通常「燈光美氣氛佳」，處於這種輕鬆狀態會讓副交感神經作用，加速腸胃蠕動促進排便。另，如果曾在寶雅、書店或超市「成功清倉」，大腦甚至會建立條件反射，下次再到相同場合，身體可能會自動解讀為準備上廁所的訊號。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書粉專「基因醫師張家銘」發文表示，走進寶雅，明亮的燈光、琳瑯滿目的商品，以及那股獨特的清香迎面而來；或是在書店中，翻開一本書時書頁的味道撲鼻，環境靜謐又舒適。這些場景通常讓人感到全身放鬆，這就是副交感神經開始作用的時刻。

燈光美氣氛佳刺激迷走神經

張家銘說，副交感神經是身體的休息與消化系統，當人體處於輕鬆狀態時，它會幫助腸胃進入加速蠕動模式。而這種環境之下，如果腸道已經有「存貨」，便意就隨之而來。

副交感神經中的迷走神經是這場生理劇的主角之一。迷走神經從大腦一路延伸到腸胃，負責調控消化系統。當迷走神經被刺激，腸道活動隨之加強，就算有便秘問題，也可能被這種環境刺激到「燈光美氣氛佳，有點想試試」。

他提到，研究表明，適當的行走與放鬆，都有助於腸道蠕動。尤其是像寶雅這類環境，不僅放鬆身心，還提供了一些特殊的氛圍助攻，讓腸胃也跟著加速工作。書店則更不用說，書香味加上沉靜的氣氛，簡直是「天然的腸道按摩空間」。

醫師指出，如果曾在賣場、書店或超市這類場所「成功清倉」，大腦會建立條件反射，下次到相同地方，身體可能會自動解讀為準備上廁所的訊號；情境照。（圖取自photoAC）

醫師指出，如果曾在賣場、書店或超市這類場所「成功清倉」，大腦會建立條件反射，下次到相同地方，身體可能會自動解讀為準備上廁所的訊號；情境照。（圖取自photoAC）

超市、百貨也可能有相同現象

張家銘補充，其實不只是寶雅或書店，許多人在超市、百貨公司甚至某些熟悉的空間裡，都會有類似的感覺。從科學角度看，這是一種環境刺激與副交感神經、迷走神經共同作用的結果。換句話說，當你進入這些讓人身心放鬆的地方時，腸道也會跟著「放鬆」，進一步促進蠕動，幫助你排便。

所以，這種現象大多是正常的生理反應，不過對於偶爾便秘的人來說，逛寶雅、超市或書店，可能是另一種療癒的便秘良方。所以下次如果便秘，不妨走進這些場合，說不定能讓人「如釋重負」。

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