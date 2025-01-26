減重神藥傷「心」？ 研究：Ozempic 恐致心肌流失

「瘦瘦筆」恐致肌肉流失，長期使用需評估心臟健康。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕 據《每日科技網》（scitechdaily）報導，俗稱「瘦瘦筆」、被譽為「減肥神藥」的腸泌素GLP-1藥物，如Ozempic（學名：Semaglutide）等廣受歡迎，但近期研究指出，這類藥物可能導致包含心肌在內的肌肉流失。專家呼籲，使用這類藥物應更加謹慎，並強調搭配均衡飲食與運動的重要性，以降低相關風險。

加拿大亞伯達大學（University of Alberta）團隊針對Ozempic進行研究，該藥物原用於治療第二型糖尿病，近年來則廣泛用於減重治療。研究發現，Ozempic雖能有效減重，但可能導致骨骼肌和心肌萎縮。研究主要作者戴克（Jason Dyck）教授表示，對於經醫師評估、符合醫療條件的患者，這類藥物的益處可能大於風險；但若為非醫療需求者，則應審慎評估利弊。

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研究團隊透過小鼠實驗與人體心肌細胞研究發現，無論是肥胖小鼠還是正常體重小鼠，在使用Ozempic後皆出現心肌萎縮現象。儘管目前尚未觀察到此現象對心臟功能的直接影響，但戴克教授警告，長期使用或面臨特定心臟壓力時，可能導致潛在健康問題。他強調，未來的臨床研究應評估藥物對心臟結構與功能的影響。

先前發表於《刺胳針》（The Lancet）期刊的一篇評論指出，使用Ozempic等減重藥物者，其減輕的體重中，高達40%來自肌肉流失，此比例遠高於單純飲食控制。亞伯達大學營養學專家普拉多（Carla Prado）教授強調，肌肉是維持健康的重要器官，除調節血糖外，還能提升免疫力，並儲存人體修復所需的胺基酸。肌肉流失不僅降低免疫力、增加感染風險，還可能加劇「肌少症合併肥胖」的風險，進而提升心血管疾病與死亡率。

普拉多教授建議，為減少肌肉流失，減重者應攝取足量優質蛋白質，並搭配阻力訓練（如舉重或彈力帶運動）。「減重不只是追求減掉脂肪，保護肌肉更為關鍵，因為肌肉的健康與免疫系統和長期生活品質息息相關。」她強調，這些策略有助於維持肌肉質量，提升減重成效與整體健康。

此研究提醒大眾，減重藥物雖能提供快速效果，但仍需謹慎使用，並搭配健康的生活型態，才是長久維持健康體態的關鍵。

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