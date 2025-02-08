健康網》代糖好壞處一次看 醫：想吃甜儘量避開這類型

醫師指出，喝點含有甜味劑的水或者氣泡水，有助讓飽足感提升；圖為示意圖。（圖取自photoAC）



葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些人會用甜味劑（代糖）來替代糖，減少熱量攝取兼顧甜蜜口感，還不影響血糖。不過醫師蔡明劼表示，甜味劑除了上述好處，也可能影響食慾導致體重增加、增加腸道壞菌比例、潛在致癌風險，但這些壞處仍需更多證據。如果想吃甜卻很擔心，建議避開較有疑慮的人工甜味劑，如阿斯巴甜、糖精，改以天然甜味劑如甜菊糖、羅漢果糖替代。

內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文分享，曾被問過很多次關於甜味劑（代糖）的好壞處，於是他根據目前的醫學證據，簡單彙整如下：

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甜味劑3好處 有助控制體重

●減少熱量攝取：甜味劑的甜度通常是蔗糖的數百倍，使用少量即可達到相同的甜味。而甜味劑熱量極低，用甜味劑取代糖分可以降低總熱量攝取，有助於控制體重。

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●不影響血糖：甜味劑的結構與糖不同，不會使血糖上升。對糖尿病友或需要控制血糖的人來說，可以看到直接的好處。國內外的糖尿病治療指引也提及，可以適度使用甜味劑取代飲食中的精製糖。

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●滿足口感：偶爾想吃甜又擔心血糖或變胖的話，甜味劑也是一種滿足口感的選擇。喝點含有甜味劑的水或者氣泡水，也可以讓飽足感提升。

醫師說明，如果想吃甜卻很擔心會有致癌、影響食慾這類壞處，建議避開較有疑慮的人工甜味劑，如阿斯巴甜、糖精等；示意圖。（圖取自freepik）

可能致癌、糖尿病？ 仍需更多證據

●影響食慾：有研究指出，人工甜味劑可能會讓飢餓感提高，反而造成體重增加。但影響體重的因素眾多，其他研究亦呈現不同結果，所以這個說法尚未定論。

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●改變腸道菌：有研究發現，人工甜味劑可能影響腸道菌叢的平衡，增加壞菌的比例、導致胰島素阻抗。但是否會進一步導致糖尿病，還有待後續研究。

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●潛在致癌風險：國際癌症研究機構（IARC）於2023年將阿斯巴甜列為2B級可能致癌因子，和咖啡酸、汽油屬於同一等級。但這些物質的致癌性仍需更多證據。

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蔡明劼認為，對於甜味劑的看法還是老話一句：「偶爾吃、適量吃」。如同他對紅肉、酒精等致癌物的態度，並不鼓勵民眾大量食用，但這些東西並不是吃一口就會生病，不需要太過焦慮。

總而言之，適量使用甜味劑取代糖分，對減少熱量攝取和控制血糖有益，但長期大量攝取可能帶來潛在風險。建議根據個人狀況適度使用，並持續關注相關研究進展。

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