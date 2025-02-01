健康網》咖啡淺、中、深焙優勢不同 護心抗炎選這款

醫師表示，淺焙咖啡保留了最多的綠原酸，這是一種強效的抗氧化劑，對於心血管健康和減少炎症有顯著益處；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕咖啡豆烘焙深度不同，除了造成風味差異，竟對健康有不同的影響！醫師陳潔雯彙整淺焙、中焙、深焙咖啡健康好處，各具優勢；其中，淺焙咖啡保留最多綠原酸，對於心血管健康和減少炎症有顯著益處，不過酸度較高，建議胃部敏感者可選擇其他烘焙程度。

內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯在臉書專頁「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」發文指出，喝咖啡也要了解不同的烘焙方式對健康的影響，不同烘焙深度會影響咖啡豆中抗氧化劑、酸性物質、咖啡因等化學成分的含量，因此在選擇咖啡時，可以根據自己的健康需求來決定。

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3款咖啡 中焙兼顧健康與口感

●淺焙咖啡：淺焙咖啡保留了最多的綠原酸，這是一種強效的抗氧化劑，對於心血管健康和減少炎症有顯著益處。此外，綠原酸還可能幫助穩定血糖。不過，淺焙咖啡的酸度較高，對於胃部敏感的人來說可能會感到不適。

●中焙咖啡：中焙咖啡是抗氧化劑和風味的平衡點。研究表明，中焙咖啡含有適量的抗氧化劑，並且酸度適中，不會像淺焙那樣刺激胃部。同時，中焙咖啡可能對胰島素敏感性和代謝有幫助，對於希望兼顧健康和口感的人來說，是非常理想的選擇。

●深焙咖啡：深焙咖啡的綠原酸含量雖然較低，但在烘焙過程中產生的褐變反應產物（如黑色素、咖啡酸和奎寧酸等），仍然具有抗氧化特性。此外，深焙咖啡的酸性低，對胃部刺激小，特別適合胃敏感者或有胃食道逆流的人，另有研究指出，深焙咖啡中的一些成分還可能促進腸道健康。

陳潔雯提醒，不論選擇哪一種烘焙程度，適量飲用才是健康的關鍵。每種咖啡都有它的特點，淺焙適合追求抗氧化的人，中焙適合平衡健康與口感，而深焙則是胃敏感者的最佳選擇。

醫師提醒，不論選擇哪一種烘焙程度，適量飲用才是健康的關鍵，每種咖啡都有它的特點；圖為情境照。（圖取自freepik）

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