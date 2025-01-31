健康網》下巴或肩膀突然卡住？ 小心5原因「慣性脫臼」

陳鈺泓指出，慣性脫臼，又稱反覆性脫臼，指的是關節在特定動作或受外力後，容易再次脫位的情況。常見的部位包括肩膀、膝蓋、髖關節及下顎；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕下巴或肩膀突然就卡住了，有些人喬一下就歸位，但是如果根本問題不解決，很可能變成慣性脫臼。板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓在臉書專頁「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」上發文表示，先天性關節鬆弛、外傷或過去的脫臼史、重複性運動或壞習慣、肌肉力量不足、年齡與退化問題，都可能導致慣性脫臼；透過增強肌肉力量、避免高風險動作、佩戴支具或護具、規律復健都能改善。

什麼是慣性脫臼？

慣性脫臼，又稱反覆性脫臼，指的是關節在特定動作或受外力後，容易再次脫位的情況。常見的部位包括肩膀、膝蓋、髖關節及下顎，有些患者甚至在日常生活中無明顯外力情況下也可能發生，嚴重影響生活品質。以下幾個原因可能導致慣性脫臼：

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1. 先天性關節鬆弛：部分人天生關節鬆弛，與遺傳有關，穩定性不足，增加脫臼風險。

2. 外傷或過去的脫臼史：曾有外傷或脫臼經歷的人，關節周圍韌帶、肌肉可能受損，導致穩定性降低。

3. 重複性運動或壞習慣：像羽毛球、籃球、棒球等需要投擲或特定動作的運動，會讓關節承受過多壓力，逐漸變得不穩定。

4. 肌肉力量不足：若支撐關節的肌群無法提供穩定性，例如肩膀或膝蓋周圍肌肉薄弱，就容易發生脫臼。

5. 年齡與退化問題：年齡增長會讓韌帶和關節結構退化，穩定性下降，增加脫臼可能性。

如何預防慣性脫臼？

1. 增強肌肉力量：加強關節周圍肌群的穩定性，例如肩膀的外旋、內旋練習，或膝蓋的深蹲、腿部伸展運動等。

2. 避免高風險動作：減少可能造成脫臼的動作，例如過度伸展或突然用力。

3. 佩戴支具或護具：運動或搬重物時佩戴護具，提供額外支撐，降低脫臼風險。

4. 規律復健：有脫臼病史者應定期進行復健，幫助關節恢復穩定性，並尋求專業醫師協助制定復健計畫。

陳鈺泓提醒，慣性脫臼可能帶來長期影響，若有相關症狀或疑問，應及早就醫，進一步診斷與治療，避免問題惡化。

陳鈺泓提醒，運動或搬重物時佩戴護具，提供額外支撐，降低脫臼風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

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