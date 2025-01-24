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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》孕媽咪5健康食物清單 醫：補鐵、避免高糖鹽是重點

2025/01/24 19:05

張瑜芹指出，蛋類富含優質蛋白質及膽鹼，有助胎兒腦部發育，並補充孕媽咪的能量需求；牛奶、優格等富含鈣質，能促進胎兒骨骼發育，並維持孕媽咪骨骼健康。（圖取自freepik）

張瑜芹指出，蛋類富含優質蛋白質及膽鹼，有助胎兒腦部發育，並補充孕媽咪的能量需求；牛奶、優格等富含鈣質，能促進胎兒骨骼發育，並維持孕媽咪骨骼健康。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕懷孕期間，孕媽咪的身體需要更多的營養，支持胎兒成長及保障自身健康，但該如何選擇合適的食物？新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹在其臉書專頁「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」表示，5項孕期必吃健康食物，包含蛋類、深綠色蔬菜、全穀雜糧、深海魚類、乳製品，並提供了實用的飲食小秘訣，幫助孕媽咪舒適地度過孕期，迎接健康的寶寶。

孕期營養必備食物

張瑜芹指出，以下食物不僅能滿足孕媽咪的營養需求，還能有效預防孕期常見問題，如貧血、便秘及胎兒發育不良：

●蛋類：富含優質蛋白質及膽鹼，有助胎兒腦部發育，並補充孕媽咪的能量需求。

●深綠色蔬菜：如花椰菜、菠菜，含有豐富的葉酸和鐵質，能預防胎兒神經管缺陷及孕媽咪的貧血。

●全穀雜糧：地瓜、燕麥等富含膳食纖維，緩解便秘，促進腸胃健康。

●深海魚類：鮭魚等低汞魚類含有Omega-3脂肪酸，有助胎兒腦部及視力發育。

●乳製品：牛奶、優格等富含鈣質，能促進胎兒骨骼發育，並維持孕媽咪骨骼健康。

健康飲食小秘訣

為了讓媽咪和寶寶都能在孕期保持最佳狀態，她建議：

1. 少量多餐：孕期胃容量縮小，採取少量多餐的方式可避免胃部不適，同時滿足營養需求。

2. 適量補充鐵質：由於血量增加，孕媽咪需額外補充鐵質，並搭配維生素C食物（如柑橘類）以提高吸收率。

3. 避免高糖高鹽飲食：減少攝取含糖飲料及高鹽食物，可降低妊娠糖尿病及水腫的風險。

張瑜芹表示，透過合理的飲食計畫，孕媽咪不僅能緩解孕期的不適，還能確保寶寶健康成長。科學飲食是準備幸福新生活的重要基石，讓媽咪和寶寶在孕期保持最佳狀態，迎接新生命的到來。

張瑜芹說，鮭魚等低汞魚類含有Omega-3脂肪酸，有助胎兒腦部及視力發育；圖為情境照。（圖取自freepik）

張瑜芹說，鮭魚等低汞魚類含有Omega-3脂肪酸，有助胎兒腦部及視力發育；圖為情境照。（圖取自freepik）

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