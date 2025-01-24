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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》帶食品回國不觸法 食藥署授安心購買法則

2025/01/24 18:28

食藥署提醒民眾，可依食藥署發布的警訊內容，進一步參考選購國外食品，避免買到或食用到有疑慮的產品；圖為示意圖。（資料照）

食藥署提醒民眾，可依食藥署發布的警訊內容，進一步參考選購國外食品，避免買到或食用到有疑慮的產品；圖為示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明（25）日就要開始放年假，您是否規劃與親友出國旅遊呢？出國若看到各類美味食品，想買來當伴手禮、網路販售或代購轉手營利，您是否知道食品法規規定，如何才能避免誤觸食品安全衛生管理法（下稱食安法）呢？食品藥物管理署（下稱食藥署）教您3大安心購買法則：

一 查詢消費紅綠燈

民眾出國旅遊返國前，如欲購買當地食品，應留意該產品在當地是否已有食品回收警訊，或可直接瀏覽食藥署發布的國際食品「消費紅綠燈」。民眾可依食藥署發布的警訊內容，進一步參考選購國外食品，避免買到或食用到有疑慮的產品。

二 注意購買量限制

購買食品自用，需留意輸入食品及相關產品（不含錠狀、膠囊狀食品）供個人自用之限制，價值在1,000美元以下，且重量在6公斤以內；錠狀、膠囊狀食品供個人自用，每種至多12瓶（盒、罐、包、袋），合計不超過36瓶（盒、罐、包、袋，以原包裝為限）。

三 販售需申請食品輸入查驗

從國外購買的食品如果是自用，千萬不可在市面或私下販售（網路也不行），如欲販售，務必向食藥署申請食品輸入查驗，經過邊境查驗合格後，才可於國內販售。否則就違反食安法第30條，可依第47條處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

再次提醒，民眾購買食品回國前，一定要謹記「自用限額不販售，販售需申請查驗」，無論是販售或自用，一旦超過免驗限量之食品或相關產品，仍應向食藥署申請輸入查驗，才不會誤觸法規。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1010期

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