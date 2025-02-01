健康網》「落枕」脖子超難受！ 按「5穴位」讓疼痛OUT

中醫師分享，落枕可以按風池、落枕、中渚、養老、翳風等5穴道緩解不適；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕起床發現脖子僵硬、轉頭也痛到不行，您落枕了嗎？雲鼎中醫診所中醫師何柏蓉在臉書專頁「雲鼎中醫診所」發文表示，落枕的疼痛感襲來可是相當難受的，但只要按摩風池、落枕、中渚、養老、翳風等5穴道，就能輕鬆自救，緩解不適。

落枕按摩5穴道

●風池穴：位於後頸部，耳後髮際兩側凹陷處，按此處能舒筋活絡，緩解肩頸酸痛，是落枕必按穴位。

請繼續往下閱讀...

●落枕穴：在手背第二、三掌骨間的中點處，按此處能有效緩解頸部僵硬與疼痛，是落枕的「專屬救星」。

●中渚穴：位於手背無名指與小指的關節後方凹陷處，按此處可疏通經絡、快速止痛。

●養老穴：手腕背面小指側凸起骨頭下方的凹陷處，按此處能放鬆肌肉、改善脖子僵硬不適。

●翳風穴：耳垂後方凹陷處，是疏通氣血的重要穴道，按此處能快速緩解肩頸壓力與疼痛感。

除了上述5穴位有助於改善落枕不適，何柏蓉也另外分享2招，像是熱敷肩頸，促進血液循環，放鬆僵硬肌肉；肩頸伸展運動，透過活動筋骨讓痠痛更快消除。

中醫師表示，透過肩頸伸展運動、活動筋骨也能讓痠痛感更快消除；圖為情境照。（圖取自photoAC）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法