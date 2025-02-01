自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》豬的體脂比人類低？ 醫：學習「草飼豬」這點變健康

2025/02/01 18:19

蕭捷健建議，維持健康體態應少吃精緻加工食品，多選天然、未加工的食材；圖為情境照。（圖取自freepik）

蕭捷健建議，維持健康體態應少吃精緻加工食品，多選天然、未加工的食材；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕豬的體脂肪真的比人類低嗎？三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健日前在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」分享豬隻體脂肪的有趣觀察，其中草飼豬精實，體脂約為15%至20%；穀物飼養豬體脂可達25%至30%；點出豬在脂肪管理上的效率其實優於人類，也變相提示人們，多吃天然食物、少吃精緻加工食品，對健康有著重要影響。

蕭捷健指出，草飼豬的體態宛如運動型男，肌肉結實、脂肪含量少，估計體脂約為15%至20%。相較之下，穀物飼養的豬隻因皮下脂肪較厚，體脂可達25%至30%，甚至出現類似「大理石紋」的油脂分布。

人類體脂 vs. 豬隻體脂

對比人類的體脂肪數據，男性平均約為15%至25%，女性則高達20%至30%。蕭捷健幽默地表示，豬隻在脂肪管理上的效率其實優於人類。「下次別羨慕豬胖得快，牠們更擅長管理脂肪！」

蕭捷健指出，其實豬隻在脂肪管理上的效率其實優於人類；圖為示意圖。（圖取自freepik）

蕭捷健指出，其實豬隻在脂肪管理上的效率其實優於人類；圖為示意圖。（圖取自freepik）

飲食與健康的關鍵連結

蕭捷健強調，飲食型態是影響體態的關鍵因素。草飼豬因長期食用「原型食物」如天然草料，脂肪比例低且肌肉發達；而穀物飼養的豬則因高糖、高熱量的加工飼料，容易快速堆積脂肪，與現代人日常攝取精緻食品的狀況類似。

學習草飼豬吃天然食物

蕭捷健建議，維持健康體態應少吃精緻加工食品，多選天然、未加工的食材。他比喻道：「想像自己是草飼豬，改變飲食習慣，健康和肌肉都會感謝你！」透過豬隻體脂的對比，蕭捷健提醒，選擇適當飲食不僅能改變身材，也有助於整體健康管理。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中