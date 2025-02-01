健康網》豬的體脂比人類低？ 醫：學習「草飼豬」這點變健康

蕭捷健建議，維持健康體態應少吃精緻加工食品，多選天然、未加工的食材；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕豬的體脂肪真的比人類低嗎？三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健日前在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」分享豬隻體脂肪的有趣觀察，其中草飼豬精實，體脂約為15%至20%；穀物飼養豬體脂可達25%至30%；點出豬在脂肪管理上的效率其實優於人類，也變相提示人們，多吃天然食物、少吃精緻加工食品，對健康有著重要影響。

蕭捷健指出，草飼豬的體態宛如運動型男，肌肉結實、脂肪含量少，估計體脂約為15%至20%。相較之下，穀物飼養的豬隻因皮下脂肪較厚，體脂可達25%至30%，甚至出現類似「大理石紋」的油脂分布。

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人類體脂 vs. 豬隻體脂

對比人類的體脂肪數據，男性平均約為15%至25%，女性則高達20%至30%。蕭捷健幽默地表示，豬隻在脂肪管理上的效率其實優於人類。「下次別羨慕豬胖得快，牠們更擅長管理脂肪！」

蕭捷健指出，其實豬隻在脂肪管理上的效率其實優於人類；圖為示意圖。（圖取自freepik）

飲食與健康的關鍵連結

蕭捷健強調，飲食型態是影響體態的關鍵因素。草飼豬因長期食用「原型食物」如天然草料，脂肪比例低且肌肉發達；而穀物飼養的豬則因高糖、高熱量的加工飼料，容易快速堆積脂肪，與現代人日常攝取精緻食品的狀況類似。

學習草飼豬吃天然食物

蕭捷健建議，維持健康體態應少吃精緻加工食品，多選天然、未加工的食材。他比喻道：「想像自己是草飼豬，改變飲食習慣，健康和肌肉都會感謝你！」透過豬隻體脂的對比，蕭捷健提醒，選擇適當飲食不僅能改變身材，也有助於整體健康管理。

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