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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》安心吃年菜！食藥署：別買太多 避違反「5原則」

2025/01/31 17:55

食藥署提醒，應避免購買過多的食材，導致貯存溫度不足，造成微生物生長與繁殖，成了不新鮮的食材；圖為情境照。（圖取自freepik）

食藥署提醒，應避免購買過多的食材，導致貯存溫度不足，造成微生物生長與繁殖，成了不新鮮的食材；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春節是家人團聚的重要節日，不論自備年菜、訂購年菜或餐廳圍爐用餐，都要注意飲食衛生。食藥署提醒，應避免購買過多的食材，導致貯存溫度不足，造成微生物生長與繁殖，成了不新鮮的食材；同時應避免生食，並且與熱食分開；海鮮或貝類水產品，應充分加熱後食用；在吃任何東西之前，都要記得用正確的方式洗手。

把握「5要」護食安

●要洗手：維持良好的衛生習慣，飯前、如廁後，及處理食品前後，均應用肥皂徹底洗淨雙手，有傷口要妥適包紮處理。

●要新鮮：食材要新鮮，用水要衛生。

●要生熟食分開：處理及盛裝生熟食之器具應分開，而不需加熱、即可食用的蔬果類等產品，在洗滌或裁切時，要特別注意，避免交叉污染。

食藥署說，海鮮及肉類產品應徹底加熱，特別是烹煮貝類等水產品時，當殼張開後，應再多煮3-5分鐘後再食用；示意圖。（圖取自photoAC）

食藥署說，海鮮及肉類產品應徹底加熱，特別是烹煮貝類等水產品時，當殼張開後，應再多煮3-5分鐘後再食用；示意圖。（圖取自photoAC）

●要徹底加熱：海鮮及肉類產品應徹底加熱，不食用未煮熟之禽畜水產品，特別是烹煮貝類等水產品時，當殼張開後，應再多煮3-5分鐘後再食用。食品中心溫度超過70°C，微生物才容易被消滅，切勿追求口感而忽略中毒之風險。

●要注意保存溫度：保存溫度應低於7°C。已烹調之食品，或是易腐敗食品及其原料，則建議保存於5°C以下，室溫下不宜放置過久。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1010期

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