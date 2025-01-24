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今年首例！30多歲外籍女 入境後確診瘧疾

2025/01/24 16:40

疾管署公布今（2025）年首例瘧疾個案。（資料照，記者林惠琴攝）

疾管署公布今（2025）年首例瘧疾個案。（資料照，記者林惠琴攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內出現今（2025）年首例境外移入瘧疾病例，疾管署今（24日）日公布新增1例境外移入瘧疾病例，為30多歲外籍女性，1月上旬自肯亞入境，1月19日出現頭痛、發燒，1月23日至醫院就醫，經診斷為惡性瘧（又稱熱帶瘧），個案經治療後已返回先生公司宿舍休養，衛生單位將追蹤個案健康狀況及後續檢驗結果。

疾管署統計，今年累計1例境外移入個案，與過去4年同期的0至1例相當。近5年國內累計19例確定病例，均為境外移入，感染地區以非洲國家為多，檢出病原體以惡性瘧為主，其次為間日瘧。

疾管署副署長曾淑慧說明，目前國際間的瘧疾疫情持續，依據世界衛生組織（WHO）年報資料顯示，2023年全球有2.63億病例及59.7萬例因瘧疾死亡，約9成4以上均發生在非洲，其中肯亞約300萬餘例病例。此外，亞洲的印度去年累計超過20萬例，高於2023年同期，泰國及韓國也分別累計4000及700餘例。

疾管署提醒，瘧疾由感染瘧原蟲的蚊子叮咬傳播，常見類型為間日瘧與惡性瘧，感染後7至30天可能出現發燒、頭痛、肌肉痛等流感類似症狀，未治療可引發畏寒、發燒、休克等併發症，間日瘧與卵形瘧甚至潛伏數年復發，需服用根除藥物治療。呼籲計劃前往瘧疾流行地區的民眾，應提前一個月至旅遊醫學門診諮詢，依醫師指示服用預防藥物，並穿著長袖、使用防蚊藥劑，返國後若出現症狀應儘速就醫。

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