柯信國猝逝》心梗半數無前兆！ 醫籲預防三高降風險

台北榮民總醫院胸腔部呼吸治療科主治醫師柯信國今驚傳猝逝，醫界震驚。（截自北榮網站）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台北榮民總醫院胸腔部呼吸治療科主治醫師柯信國猝逝，享年53歲，死因為心肌梗塞。宇平診所心臟內科醫師劉中平於臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」指出，半數心梗發作前無症狀，只能靠控制危險因子：抽煙、高血壓、糖尿病、高血脂等，針對這些容易造成心臟血管老化硬化的因素早期治療，才得以預防和避免心臟疾病發生。

柯信國任職北榮胸腔部呼吸治療科主治醫師，專長領域為慢性咳嗽、氣喘、哮喘病、慢性阻塞性肺疾病、高壓氧治療、呼吸重症治療，疫情期救治大量病患，同仁與患者皆感不捨。

請繼續往下閱讀...

柯信國昨晚參加同仁餐敘，往返途中並無異狀，直至家屬發現他倒臥在門前地面，送醫搶救不治。劉中平點出，急性心肌梗塞的死亡率，超過3成，簡言之1/3的病人會死亡；且一半的病人在進醫院前就死亡了，才有所謂「救都來不及」的情況。

更可怕的是有一半的病人在心梗發作前無任何症狀，前一天都完全沒有任何異常、正常吃飯運動工作生活，突然就心臟病發作了。因此政府和醫界不斷推廣預防醫學，便是希望能夠多幫一些病人察覺身體異狀，早期治療處理；也維持心臟血管系統健康，減少這恐怖疾病的發生。

劉中平坦言，甚至有些病人在沒有真的發作之前，要醫生看出來有沒有心臟疾病都是不可能的，只有靠一些心臟疾病的相關危險因子： 包括抽煙、高血壓、糖尿病、高血脂等，針對這些容易造成心臟血管老化硬化的因素早期治療，以預防和避免真正的心臟疾病發生。雖然控制三高、正常作息、健康生活等皆是老生常談，但早期發現早期治療，若能夠好好控制危險因子，就能減少突發心臟病的遺憾。

劉中平點出，急性心肌梗塞的死亡率，超過3成，簡言之1/3的病人會死亡；且一半的病人在進醫院前就死亡了，才有所謂「救都來不及」的情況。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法