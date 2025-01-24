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流感高峰到！診所、藥局春節開診 健保加碼3成獎勵

2025/01/24 14:14

健保署今（24日）宣布，從除夕到初五（1月28日至2月2日），只要提供醫療服務的西醫診所和社區藥局，醫師診察費和藥事服務費加碼3成，鼓勵診所和藥局春節期間開診，幫忙分流病患。 （資料照）

健保署今（24日）宣布，從除夕到初五（1月28日至2月2日），只要提供醫療服務的西醫診所和社區藥局，醫師診察費和藥事服務費加碼3成，鼓勵診所和藥局春節期間開診，幫忙分流病患。 （資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內春節前後將迎來流感疫情高峰，類流感單週就診上看15萬人次，為避免9天連假的看病人潮全擠進醫院，健保署今（24日）宣布，從除夕到初五（1月28日至2月2日），只要提供醫療服務的西醫診所和社區藥局，醫師診察費和藥事服務費加碼3成，鼓勵診所和藥局春節期間開診，幫忙分流病患。

疾管署日前已宣布今（2025）年初一至初三全國共157家醫院開設傳染病特別門診1230診次，比去年再多出100個診次；健保署署長石崇良說明，爲避免輕症患者全擠進醫院，健保署鼓勵基層診所和藥局春節期間開診，診察費與藥事服務費將加碼3成作為獎勵。

石崇良說，獎勵措施將從除夕至初五，也就是1月28日至2月2日，對提供醫療服務的診所及藥局，額外給予診察費和藥事服務費加碼3成，預計所需經費為1.14億元。

為了讓民眾在春節期間更方便就醫，健保署提供多種查詢就診資訊的方式。民眾可以透過健保署官網查詢，按路徑「首頁→健保服務→健保醫療服務→院所查詢→服務時段查詢」。也可下載「全民健保行動快易通｜健康存摺」App，搜尋附近的診所或藥局。春節期間每日9:00至17:00，也可撥打免付費服務專線 0800-030-598，或撥 （02）4128-678。

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