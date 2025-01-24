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健康 > 杏林動態

義大醫院升高屏第4家醫療中心 立委：醫療平權提升

2025/01/24 13:21

繼高雄榮總、高醫大附醫、高雄長庚後，高雄義大醫院今正式升格為國內第23家醫學中心，也是高雄的第4家醫學中心。（義大醫院提供）

繼高雄榮總、高醫大附醫、高雄長庚後，高雄義大醫院今正式升格為國內第23家醫學中心，也是高雄的第4家醫學中心。（義大醫院提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕繼高雄榮總、高醫大附醫、高雄長庚後，高雄義大醫院今正式升格為國內第23家醫學中心，也是高雄的第4家醫學中心，立委邱議瑩表示，這次義大醫院的升格是重要的里程碑，讓高屏地區的醫療平權，得以持續向上提升。

義大醫院已連續7年為準醫學中心，在民進黨立委員邱議瑩與許智傑、邱志偉及林岱樺等人爭取倡議下，評鑑結果分數達到醫學中心標準，衛福部也於24日正式將義大醫院升格為醫學中心。

邱議瑩指出，高屏地區人口達364萬，以往卻僅有3家醫學中心。對比大台北地區10家醫學中心服務752萬人口的資源配置，高屏地區顯然仍有強化醫療服務的需求。特別是高雄東九區，長期因交通與醫療資源不足而導致居民就醫不便的情況，急需第4家醫學中心來改善；此次升格後，將提升高屏地區重大疾病治療能力，並強化醫療資源平等分配，縮短偏鄉居民就醫距離，還可以促進區域醫療合作，打造更加完整的醫療服務網絡。

義大醫院表示，此次通過醫學中心評鑑，象徵義大醫院在醫療專業領域邁向新的里程碑，未來持續深化專業能力，並與大學及社區攜手合作，共同推動健康台灣的政策，以促進醫療服務、教育與醫學研究，確保每一位病人都能在最完善的照護下接受治療。

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