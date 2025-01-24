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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

27歲女偏頭痛 嚴重伴嘔吐！醫：發作時伴噁心暈眩等症狀

2025/01/24 15:43

27歲女性偏頭痛頻發，嚴重時會劇烈嘔吐。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

27歲女性偏頭痛頻發，嚴重時會劇烈嘔吐。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕27歲的王小姐是上班族，近兩年發現自己幾乎每週都會發作一次頭痛，最近更因氣溫下降，偏頭痛發作的次數更加頻繁，即使服用止痛藥也未能獲得改善，甚至還因頭痛嚴重到劇烈嘔吐。經過門診檢查及追蹤，發現是偏頭痛的原因與個人工作壓力及不規律的作息有關，經調整作息及按時服用預防性藥物，已降低偏頭痛發作的頻率。

苗栗市私立大千綜合醫院神經內科醫師鄭芸詠表示，偏頭痛是一種常見的頭痛疾病，常發生在50歲以下的青壯年族群中。發作時可能伴隨噁心、想吐、怕光怕吵、暈眩等情況，雖然不是會危及生命的疾病，但伴隨的症狀非常多，常常影響病人的工作或是生活品質，因此被世界衛生組織定義為20大失能疾病之一。

誘發偏頭痛發作最常見的原因有壓力大、天氣變化、睡眠品質差、特定食物（如巧克力、起司、紅酒、加工食品）、女性生理期時的荷爾蒙波動等。然而誘發偏頭痛的因素往往是多重的，例如女性在生理期週期變化時，再加上睡眠不足，都可能增加偏頭痛發作的機率。因此，若能找到自己偏頭痛誘發的因素，則有機會減少發作頻率。

鄭芸詠指出，偏頭痛的治療可分為藥物和非藥物兩大類，藥物治療使用在偏頭痛急性發作時，若是發作頻繁，通常會加上預防性藥物；而非藥物的治療則是保持健康的生活方式，尤其睡眠品質是避免偏頭痛發作的關鍵，因此擁有規律良好的作息是非常重要的。

鄭芸詠提醒，偏頭痛的情況可大可小，若是偏頭痛發作頻繁，或是有急性問題、發燒、意識改變、嘔吐等任何異狀，不要再自行服用止痛藥忍耐，建議盡快至神經內科就醫，找出病因並對症治療，才能把偏頭痛的影響降到最低。

苗栗市私立大千醫院神經內科醫師鄭芸詠指出，透過檢查和追蹤，可幫助找出誘發偏頭痛的原因。（大千醫院提供）

苗栗市私立大千醫院神經內科醫師鄭芸詠指出，透過檢查和追蹤，可幫助找出誘發偏頭痛的原因。（大千醫院提供）

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