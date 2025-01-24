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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

基隆春節看診服務時段公告 4家急救責任醫院急診照常

2025/01/24 15:11

衛福部基隆醫院等4家急救責任醫院急診照常。（衛生福利部基隆醫院提供）

衛福部基隆醫院等4家急救責任醫院急診照常。（衛生福利部基隆醫院提供）

〔記者董冠怡／基隆報導〕近期民眾因腸胃道症狀、呼吸道傳染病就醫明顯增加，基隆市衛生局長張賢政今（24）天表示，衛生福利部基隆醫院、基隆長庚醫院、三軍總醫院基隆分院、台灣礦工醫院4間急救責任醫院，1月27日至2月2日照常提供24小時急診醫療服務，多家醫院也開設傳染病或特別門診，民眾可至衛生局、各醫院網站或電洽醫療院所查詢就醫；2月3日起恢復正常。

張賢政指出，衛生局轄下的基隆親子照護平台（LINE ID輸入@baby_keelung）與基隆長輩照護平台（LINE ID輸入@old_keelung），過年期間線上健康諮詢服務照常，如有任何照顧問題，可以透過文字諮詢醫護人員。

記者今甫加入上述2個平台，新手上路難免容易緊張，人員回覆態度親切有耐心，例如詢問親子平台選單「就醫資訊」，想了解幼兒專責醫師院所（含診所）春節開診資訊，但因找不到，文字留言詢問，對方也很迅速地掌握問題後，提供相關資訊，並且說明針對春節連假，有另外整理製表，為民解惑。

張賢政提醒，針對呼吸道傳染病，除了加強個人防護降低疫病傳播風險，若有發燒、咳嗽等症狀，應佩戴口罩及生病在家休息；當出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，務必儘速就醫，相關防疫問題可致電防疫專線「02-24276154」。

幼兒專責機構春節看診相關資訊。（基隆市衛生局提供）

幼兒專責機構春節看診相關資訊。（基隆市衛生局提供）

基隆各大醫院春節期間門診（含傳染病特別門診）、急診看診情形一覽表。（基隆市衛生局提供）

基隆各大醫院春節期間門診（含傳染病特別門診）、急診看診情形一覽表。（基隆市衛生局提供）

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