柯信國猝逝》返家後突感不適 衛福部授「救心5行動」

台北榮民總醫院胸腔部呼吸治療科主治醫師柯信國驚傳心肌梗塞猝死，引發大眾對心肌梗塞的關注。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台北榮民總醫院胸腔部呼吸治療科主治醫師柯信國今（24日）驚傳猝逝，享年53歲。北榮總院長陳威明證實，柯信國昨（23日）晚參加餐敘返家後突感不適，院方啟動急救程序，搶救超過1小時仍無力回天。對此，衛福部分享救心5行動，控三高（高血壓、高血糖、高血脂）、拒菸、挑食、多動及健檢。

衛福部表示，心臟病是國人第2號殺手，平均每27分鐘就有1人死於心臟病。尤其秋冬氣候多變，罹患心血管疾病者、年長的長輩及肥胖等族群，務必注意三高控制及低溫促發心血管疾病之發生，並且一定要做好保暖工作，如果突然有胸悶、胸痛、呼吸困難等心臟病症狀，或是發生臉部表情不對稱、單手無力下垂、口齒不清等中風徵兆，一定要儘速就醫。

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救心5行動

●控三高減風險：根據「2007年台灣地區高血壓、高血糖、高血脂之追蹤調查研究」結果推估，高血壓病人5年內罹患心臟病、腦中風、腎臟病的風險分別是一般人的1.9倍、2.8倍及1.7倍。有三高問題，更應妥善控制病情，定期量測及記錄自己的血糖、血壓、血脂肪數據，極採行健康的生活型態，如需用藥，應遵照醫師處方規律服藥控制及定期回診追蹤。

●拒菸保健康：不管是直接吸菸或被動吸入二手菸，都有增加心臟病的風險，鼓勵吸菸民眾要立即主動戒菸。戒菸對心臟的好處立刻就能看到，戒菸一年後，罹患冠狀動脈心臟病機率可降低5成；而戒菸5年後，中風機率幾乎與無吸菸習慣的人相同。

●挑（好）食：挑選低鈉飲食（減少鹽份攝取）有助血壓控制、選好油（拒反式脂肪酸、少動物與飽和脂肪，選天然植物油）、多蔬果、堅果、糙米類食物。

●多動保持活力：減少看電視、網路及拒當低頭族（3C用品）等靜態活動，維持每週五次、每次 30 分鐘的中度身體活動，包括走路、使用大眾運輸、做健康操、跳韻律舞、慢跑、騎自行車等。所有運動不嫌晚，可以從每天運動15分鐘開始，再逐漸延長運動時間，多動多流汗，對身體健康益處多多。

●定期健康檢查：善加利用國民健康署提供40到64歲民眾每3年一次，65歲以上民眾每年1次的免費成人預防保健服務，服務內容包括BMI、腰圍、血壓、血糖、血脂等心臟病重要危險因子的檢查，以及早發現身體異常，俾能及早調整不良生活習慣及控制三高等危險因子，遠離疾病威脅。

注意心臟病徵兆 爭取黃金搶救期

衛福部提醒，有心血管疾病高風險的民眾，外出要隨身帶著病歷卡與緊急用藥，註記平時就醫院所、診斷、藥物過敏史，也應該隨身攜帶醫師開給緊急備用藥品，如發生疑似心肌梗塞的急性發作須牢記保命2要訣，搶時間、打119正確就醫。

台北榮民總醫院胸腔部呼吸治療科主治醫師柯信國（右一）柯信國在疫情期間承接染疫者的治療，挽救無數生命。在疫情後仍不時出席記者會衛教肺阻塞照護。（資料照，記者邱芷柔攝）

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