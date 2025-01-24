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柯信國猝逝》返家後突感不適 衛福部授「救心5行動」
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕台北榮民總醫院胸腔部呼吸治療科主治醫師柯信國今（24日）驚傳猝逝，享年53歲。北榮總院長陳威明證實，柯信國昨（23日）晚參加餐敘返家後突感不適，院方啟動急救程序，搶救超過1小時仍無力回天。對此，衛福部分享救心5行動，控三高（高血壓、高血糖、高血脂）、拒菸、挑食、多動及健檢。
衛福部表示，心臟病是國人第2號殺手，平均每27分鐘就有1人死於心臟病。尤其秋冬氣候多變，罹患心血管疾病者、年長的長輩及肥胖等族群，務必注意三高控制及低溫促發心血管疾病之發生，並且一定要做好保暖工作，如果突然有胸悶、胸痛、呼吸困難等心臟病症狀，或是發生臉部表情不對稱、單手無力下垂、口齒不清等中風徵兆，一定要儘速就醫。
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救心5行動
●控三高減風險：根據「2007年台灣地區高血壓、高血糖、高血脂之追蹤調查研究」結果推估，高血壓病人5年內罹患心臟病、腦中風、腎臟病的風險分別是一般人的1.9倍、2.8倍及1.7倍。有三高問題，更應妥善控制病情，定期量測及記錄自己的血糖、血壓、血脂肪數據，極採行健康的生活型態，如需用藥，應遵照醫師處方規律服藥控制及定期回診追蹤。
●拒菸保健康：不管是直接吸菸或被動吸入二手菸，都有增加心臟病的風險，鼓勵吸菸民眾要立即主動戒菸。戒菸對心臟的好處立刻就能看到，戒菸一年後，罹患冠狀動脈心臟病機率可降低5成；而戒菸5年後，中風機率幾乎與無吸菸習慣的人相同。
●挑（好）食：挑選低鈉飲食（減少鹽份攝取）有助血壓控制、選好油（拒反式脂肪酸、少動物與飽和脂肪，選天然植物油）、多蔬果、堅果、糙米類食物。
●多動保持活力：減少看電視、網路及拒當低頭族（3C用品）等靜態活動，維持每週五次、每次 30 分鐘的中度身體活動，包括走路、使用大眾運輸、做健康操、跳韻律舞、慢跑、騎自行車等。所有運動不嫌晚，可以從每天運動15分鐘開始，再逐漸延長運動時間，多動多流汗，對身體健康益處多多。
●定期健康檢查：善加利用國民健康署提供40到64歲民眾每3年一次，65歲以上民眾每年1次的免費成人預防保健服務，服務內容包括BMI、腰圍、血壓、血糖、血脂等心臟病重要危險因子的檢查，以及早發現身體異常，俾能及早調整不良生活習慣及控制三高等危險因子，遠離疾病威脅。
注意心臟病徵兆 爭取黃金搶救期
衛福部提醒，有心血管疾病高風險的民眾，外出要隨身帶著病歷卡與緊急用藥，註記平時就醫院所、診斷、藥物過敏史，也應該隨身攜帶醫師開給緊急備用藥品，如發生疑似心肌梗塞的急性發作須牢記保命2要訣，搶時間、打119正確就醫。
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