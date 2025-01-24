歡樂中留下長輩人生重要照片 恆基邀專業攝影師記錄

歡樂中留下長輩人生重要照片，恆基找專業攝影師記錄。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕在數位化的時代，照片已成為定格美好回憶的重要方式，但台灣最南端仍有許多獨居長輩與學童，鮮少擁有能夠長久留存的影像紀念，甚至有長者孤獨離世後，找不到一張好看的人生照片，恆春基督教醫院（簡稱恆基）找來電視劇御用劇照師，量身打造專屬拍攝體驗，在熱鬧氛圍下，為他們留下溫馨、動人的影像紀錄。

恆基社會服務部人員近年來在協助獨居長輩處理「人生畢業典禮」的過程中，常發現許多長者一生中竟然沒有一張合適的正式照片可供留念。另一方面，也注意到，許多深山地區的課輔班學童，由於家庭經濟與資源不足，幾乎沒有機會被用心記錄下成長的美好瞬間。

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利用圍爐公益活動契機，恆基特別邀請台北電視台劇組專用的專業攝影師，為老大人與孩子量身打造專屬拍攝體驗。活動現場設有精心布置的拍照專區，從背景、燈光到拍攝細節，皆以專業水準呈現，讓每位參與者都能留下溫馨、動人的影像紀錄。對於許多學童來說，這是他們人生中第一張正式的照片；而對長輩而言，這些影像則成為了一份珍貴紀念，及可能的人生畢業典禮照。

一名參與的攝影師透露，為了不讓長輩們感受到端坐的拍攝壓力，特別安排孩子們及玩偶穿插一同入鏡，但許多久未正式拍獨照長輩，仍緊張的直問「我有閉眼睛嗎」、「要補妝嗎」、「可以看一下好不好看嗎」，讓他們更覺得活動深具意義，從拍攝到後製都很用心，希望長輩們留下完美的影像。

恆基院長顏簡美珠表示，從這次親子影像館活動中，感受每個家庭影像紀錄的重要性，傳遞對生命的尊重與關懷。期盼在新年喜悅中，這些照片不僅定格了當下笑容，也讓老大人與孩童多了一份珍貴的記憶，恆基將持續以行動關懷國境之南居民，讓每段生命都有值得珍藏的故事。

歡樂中留下長輩人生重要照片，恆基找專業攝影師記錄，擔心長輩緊張，也找玩偶入鏡陪伴。（記者蔡宗憲攝）

歡樂中留下長輩人生重要照片，恆基找專業攝影師記錄。（記者蔡宗憲攝）

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