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健康網》過年大啖美食易上火 中醫推「八珍糕+菊花鍋」養生
黃宜靜／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕每逢過年，總少不了一桌又一桌的豐盛年菜，也總是難免因為想要滿足口腹之慾，而忽略了健康的平衡。中醫師余雅雯表示，春節大魚大肉容易造成上火，若能巧妙搭配一些養生食材，像是八珍糕、菊花火鍋、人參及冬蟲夏草等中藥材，也能滋補養生。
余雅雯在臉書專頁「上璽中醫 余雅雯 中醫師 」發文指出，傳統年菜大多富含油脂或是辛辣食材，容易消化不良，然而，如果能巧妙搭配一些養生食材，就能在品味美食的同時，也讓身體獲得滋補與養護，達到健康與美味兼具的完美平衡。
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八珍糕 傳統與養生完美結合
「八珍糕」是來自紹興的傳統名點，這道糕點的特色在於它融合了八種藥食同源的中藥材。這些中藥材包括藕粉、麥芽、扁豆、薏仁、茯苓、芡實、蓮子和山藥，這些食材皆有健脾胃的效果。
這些成分經過細磨，與糯米粉、粳米粉和白糖混合，再用水調合成糊狀，經蒸煮後便成了這款口感細緻、健康養生的八珍糕。每年過年，這道糕點都成為桌上的亮點，不僅滋養身心，還傳承著古老的養生智慧。
菊花火鍋 清香又解膩
過年不吃火鍋似乎總少了些年味，而今年的菊花火鍋，則成為了特別的選擇。菊花的清香與蔬菜高湯搭配，清爽的湯底讓整鍋火鍋更加宜人。這道火鍋不僅能驅散冬季的寒氣，還能減輕年菜中常見的油膩感，讓人吃得更開心，吃得更健康。
年菜與中藥的巧妙搭配
許多過年的年菜，特別是雞湯類菜餚，會加入各式中藥來調養身體，例如人參、冬蟲夏草、何首烏、當歸等中藥，這些食材具有補氣、補血、養生的作用。
但食用這些菜餚時，大家還是要小心，特別是燥熱體質或高血壓的人，若不小心吃得過多，可能會引發上火或血壓升高的問題。
避免上火 多吃蔬菜
想要避免因為食用過多燥熱食物而上火，最簡單的方法就是多吃蔬菜。蔬菜大多屬於涼性食物，能夠有效地解熱解燥。
所以，過年在大快朵頤年菜的同時，別忘了搭配豐富的蔬菜，這不僅能讓味蕾更為多元，還能幫助身體保持平衡，避免食材過於燥熱。
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