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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

春節連假 新北230家合約醫療院所續供流感、新冠疫苗

2025/01/24 11:52

農曆春節將至，新北市春節連續假期疫苗接種不打烊；示意圖。（新北衛生局提供）

農曆春節將至，新北市春節連續假期疫苗接種不打烊；示意圖。（新北衛生局提供）

〔記者董冠怡／新北報導〕全國處於流感流行期，衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，上週（1月12日至18日）類流感門急診就診約14萬1千餘人次，為近十個流感季同期最高，而且近期疫情呈現上升趨勢，自去年10月起已累計525例流感併發重症病例；春節連假9天，新北市230家合約醫療院所持續提供疫苗接種，符合公費流感疫苗、新冠疫苗資格者盡速施打。

新北市衛生局長陳潤秋今（24）表示， 公費流感疫苗自今（2025）年元旦起，放全國滿6個月以上尚未接種者至疫苗用罄為止，目前新北市剩約5萬劑；新冠JN.1疫苗則有Moderna、Novavax廠牌可供選擇，兩種均安全有效。滿12歲以上且尚未接種的人，選擇1種廠牌疫苗施打即可，僅需接種1劑，增強對抗主流病毒株的保護力，相關資訊可至官網了解「114年春節期間新北市醫療院所疫苗開診資訊」、「新北市流感疫苗及COVID-19疫苗接種地點資訊查詢」。

衛生局疾病管制科長王美華指出，疾管署監測資料顯示，525例流感併發重症病例，年齡層以65歲以上長者為多，死亡病例累計共107例；新冠併發重症本土病例累計455例，其中97例死亡。流感及新冠死亡病例中，未接種過流感疫苗與新冠疫苗高達9成。此外，連假出遊頻繁，中國、日本及韓國的流感疫情處高點，增加呼吸道病毒感染風險，接種疫苗之餘，也要落實個人防疫措施。

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