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健康 > 名人健康事

健康網》柯信國驚傳心肌梗塞逝 國健署談心梗前兆

2025/01/24 14:50

台北榮總胸腔科主任柯信國（右一）驚傳猝逝，在疫情時他是抗疫英雄，疫情後仍持續針對肺部疾病作宣導。圖為柯信國出席記者會情形。（資料照）

台北榮總胸腔科主任柯信國（右一）驚傳猝逝，在疫情時他是抗疫英雄，疫情後仍持續針對肺部疾病作宣導。圖為柯信國出席記者會情形。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台北榮總胸腔科主任柯信國在昨（23）日參加台大醫院胸腔內科忘年會，返家後卻倒臥家門，送北榮急救仍不治身亡。台北榮總院長陳威明指出，昨晚接到柯信國孩子電話稱父親失去呼吸心跳，陳威明當下要求醫院心導管室團隊待命，並在柯信國到院後立刻裝上葉克膜，急救長達1小時仍回天乏術。

柯信國目前為北榮胸腔部呼吸治療科主治醫師，專長為慢性咳嗽與慢性阻塞性肺疾病等。他在疫情期間承接染疫者的治療，挽救無數生命。在疫情後仍不時出席記者會衛教肺阻塞照護。

台北榮民總醫院胸腔部呼吸治療科主治醫師柯信國驚傳猝逝。（截自北榮網站）

台北榮民總醫院胸腔部呼吸治療科主治醫師柯信國驚傳猝逝。（截自北榮網站）

氣溫驟降與濕冷時，因血管內的平滑肌也會跟著收縮，容易造成血壓升高，可能增加心臟病及中風急性發作的機會。國健署提醒大眾，若感覺身體有異樣，如胸悶、左前胸或上腹部有壓迫感、胸痛、呼吸困難或感覺消化不良、心悸、冒冷汗，合併暈眩、疲倦無力、噁心、嘔吐等症狀發生，應儘速就醫接受檢查和治療；有冠狀動脈病史者，在送醫前可先使用醫師開立的舌下含片，做緊急救護，再送醫接受治療。

國健署提供「救心7行動」：

一、控三高-減風險：根據「2007年台灣地區高血壓、高血糖、高血脂之追蹤調查研究」結果推估，高血壓病人5年內罹患心臟病、腦中風、腎臟病的風險分別是一般人的1.9倍、2.8倍及1.7倍。有三高問題，更應妥善控制病情，定期量測及記錄自己的血糖、血壓、血脂肪數據，極採行健康的生活型態，如需用藥，應遵照醫師處方規律服藥控制及定期回診追蹤。

二、拒菸-保健康：不管是直接吸菸或被動吸入二手菸，都有增加心臟病的風險，鼓勵吸菸民眾要立即主動戒菸。戒菸對心臟的好處立刻就能看到，戒菸一年後，罹患冠狀動脈心臟病機率可降低5成；而戒菸5年後，中風機率幾乎與無吸菸習慣的人相同。

三、挑（好）食：挑選低鈉飲食（減少鹽份攝取）有助血壓控制、選好油（拒反式脂肪酸、少動物與飽和脂肪，選天然植物油）、多蔬果、堅果、糙米類食物。

四、多動-有活力：減少看電視、網路及拒當低頭族（3C用品）等靜態活動，維持每週五次、每次 30 分鐘的中度身體活動，包括走路、使用大眾運輸、做健康操、跳韻律舞、慢跑、騎自行車等。所有運動不嫌晚，可以從每天運動 15 分鐘開始，再逐漸延長運動時間，多動多流汗，對身體健康益處多多。

五、健檢-早發現：定期健康檢查，善加利用國民健康署提供40到64歲民眾每3年一次，65歲以上民眾每年1次的免費成人預防保健服務，服務內容包括BMI、腰圍、血壓、血糖、血脂等心臟病重要危險因子的檢查，以及早發現身體異常，及早調整不良生活習慣及控制三高等危險因子，遠離疾病威脅。

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