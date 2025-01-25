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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》以燃料喻三餐 學者：早餐沒吃好一下就「拋錨」

2025/01/25 06:31

學者表示，早餐就像啟動引擎的第一桶油。用無糖豆漿加全麥吐司，或者地瓜配一顆蛋，就像加了優質燃料，穩穩地開往中午；圖為示意圖。（圖取自freepik）

學者表示，早餐就像啟動引擎的第一桶油。用無糖豆漿加全麥吐司，或者地瓜配一顆蛋，就像加了優質燃料，穩穩地開往中午；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕若你也是：早餐、午餐隨便吃，晚餐才大吃的人，務必特別注意！學者洪泰雄在臉書指出，人體就像是一台高效能的車子，吃對早餐就像補充優質燃料，吃錯像加了劣質油，才上午就精神渙散；午餐是能量主戰場，不過吃太多太油會容易「超載」；晚餐則要輕油保養，吃大餐像油箱加爆，甚至會堆積成脂肪。

早餐 一天的發動機

洪泰雄表示，早餐就像啟動引擎的第一桶油。用無糖豆漿加全麥吐司，或者地瓜配一顆蛋，就像加了優質燃料，讓你能量充滿，穩穩地開往中午。如果早餐吃油條配含糖飲料，就像加了劣質油，開沒多久可能就拋錨，上午精神渙散。

午餐 能量的主戰場

洪泰雄說，午餐就像補充車子的主要油量。選擇便當時，想像便當盒是一個三層彩虹盤：一半是蔬菜（綠地的保養），1/4是蛋白質（引擎核心），剩下的1/4是糙米飯或地瓜（穩定輸出的持久油料）。別讓炸雞和濃湯「超載」，否則你的車子會越開越慢，甚至卡住。

晚餐 輕油保養

洪泰雄表示，晚上不用大補油門，因為車子已經快要進入「停車場」。來一份燙青菜、一小碗地瓜或糙米飯，加上魚肉或雞胸肉，像是幫引擎做最後的檢查和清潔，讓你睡得輕鬆、醒得有力。如果晚餐吃得像大宴會，等於油箱加爆，晚上就難入睡，還可能堆積成油泥（脂肪）！

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