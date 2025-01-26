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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

春節出國長途搭機 醫教撇步避免靜脈血栓、中風

2025/01/26 11:31

長途搭機久坐易致血液循環不良。國泰健康管理預防醫學部部長陳皇光建議旅客，搭機途中要起身走一走，心血管疾病患者可預向醫師諮詢有無口服藥物必要，避免血栓。（記者蔡昀容攝）

長途搭機久坐易致血液循環不良。國泰健康管理預防醫學部部長陳皇光建議旅客，搭機途中要起身走一走，心血管疾病患者可預向醫師諮詢有無口服藥物必要，避免血栓。（記者蔡昀容攝）

〔記者蔡昀容／台北報導〕今年春節假期長達9天，不少民眾搭機出國旅遊。面對長途飛行，國泰健康管理預防醫學部部長陳皇光提醒，有心血管疾病的旅客，航程途中建議起身到走道走動，避免靜脈血栓致腳部脹痛，降低中風風險。

2025年農曆春節假期1月25日至2月2日共9天，由於時間較長，民眾安排出國，較有餘裕考慮距離較遠的國家，免不了要搭乘長途飛機。

陳皇光指出，機艙座位空間狹小，長時間乘坐難免會肩頸痠痛、背部不舒服，可趁沒有用餐的空檔到走道上走動。

陳皇光表示，患有心血管疾病的旅客，久坐之下可能導致下肢靜脈或動脈出現血塊，導致腳部腫脹、中風等問題；除了在機上趁空檔走動、透過骨骼肌收縮推動血流流動，上機之前也可諮詢醫師預作準備，例如攜帶抗凝血藥物服用等。

陳皇光提醒，若出現下肢疼痛等要特別注意，出現血栓要盡快向醫師求助，可請空服員協助詢問有無醫師在機上。

另外，陳皇光建議，飛機起升降落造成的壓力差，容易造成耳朵、頭部痛，可藉由吞口水或吃東西舒緩；搭機若因空調等易眼乾者，可攜帶消除疲勞的眼藥水或人工淚液；時差也易導致疲倦，抵達目的地請記得作好補眠。

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