自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》告別排便不順暢 學者：膳食纖維+水黃金搭檔

2025/01/23 21:04

學者指出，改善便秘光靠膳食纖維是不夠的，水分的補充同樣重要；圖為情境照。（圖取自freepik）

學者指出，改善便秘光靠膳食纖維是不夠的，水分的補充同樣重要；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活忙碌，便秘已成為許多人日常生活中的困擾。營養學者洪泰雄於臉書發文指出，改善便秘光靠膳食纖維是不夠的，水分的補充能讓排便事半功倍，因為纖維的作用需要水的配合才能充分發揮。如果水分不足，纖維無法吸收水分，反而可能讓大便變得乾硬，加重便秘問題。此外，適量運動並放鬆心情也是重要關鍵。

膳食纖維分兩種

洪泰雄指出，膳食纖維是腸道健康的關鍵，能夠幫助清理腸道垃圾。膳食纖維分為可溶性纖維和不溶性纖維，可溶性纖維存在於燕麥、奇異果和蘋果等食物中，這類纖維在吸水後會變得黏稠，能讓大便變得柔軟，便於排出。而不溶性纖維則可在糙米、地瓜葉和花椰菜中找到，這類纖維能增加大便的體積，刺激腸道蠕動，從而加速排便。

洪泰雄表示，每天攝取五份蔬果是保持膳食纖維充足的好方法，可以試著以兩拳頭的蔬菜和一拳頭的水果作為基本標準。此外，用燕麥取代早餐麵包，或以糙米飯代替白米飯，也是增加膳食纖維的簡單方式。

膳食纖維搭配飲水充足效果更好

洪泰雄提到，許多人誤以為多吃膳食纖維就能解決問題，但如果不搭配足夠的水分，效果可能大打折扣。早晨空腹時飲用一杯溫開水，能有效喚醒腸胃，促進腸道蠕動。如果對白水感到厭倦，可以在水中加入檸檬片或泡一些花草茶來增加口感，這樣既有益健康，也更容易堅持下去，並確保每日飲水量在2000至2500毫升。

洪泰雄說明，適量的運動，例如每天快走30分鐘，能讓腸道更加活躍。此外，養成規律的排便習慣也很重要，每天固定時間上廁所，能幫助建立腸道的生物鐘；而心理狀態同樣影響腸道健康，壓力過大可能導致腸道功能紊亂，因此適時放鬆心情，給自己留出一些放鬆的時間，也是必要的。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中