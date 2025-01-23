健康網》大掃除後全身痠痛？ 醫點名注意「5NG動作」

醫師表示，蹲跪清掃會增加膝關節壓力，特別是對中老年人，可能加速膝關節退化；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春節將至，除舊佈新忙打掃，害痠痛找上門？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，長時間勞動、不正確姿勢，往往會導致身體痠痛，甚至引發肌肉或關節的損傷，舉例來說，長時間彎腰、抬頭清潔、反覆搬取重物、擰毛巾或是蹲跪清掃，都會使得身體不同部位的痠痛，建議使用正確姿勢、分階段打掃、暖身，並透過工具輔助，輕鬆打掃無負擔！

究竟哪些部位、錯誤姿勢，容易在大掃除後痠痛？黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文舉例，長時間彎腰拖地、擦桌子或撿拾物品時，容易使腰部肌肉、腰椎承受過多壓力，導致下背部肌肉拉傷或椎間盤突出；在清理天花板或高處時，常常要抬頭清潔，讓肩膀、上臂長時間舉高，肌肉過度疲勞，同時，頸部也在抬頭時呈現後仰姿勢，也會讓頸部肌肉緊繃。

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黃軒進一步指出，大掃除反覆搬取重物，此時若為姿勢不當，可能使腰部扭傷，甚至引發坐骨神經痛；清潔時總需擰毛巾，在反覆的手腕扭轉下，可能導致手腕疼痛或麻木，或是手肘肌腱過度使用，進而引發肌腱炎症狀；另外，有些人也會選擇蹲跪清掃，此時會增加膝關節壓力，特別是對中老年人，可能加速膝關節退化。

黃軒提及，除了錯誤、反覆性的動作易使身體痠痛外，突然增加的勞動量，也會導致肌肉疲勞和乳酸堆積，進而引起全身痠痛。

醫師提醒，搬取重物時，若姿勢不當，可能使腰部扭傷，甚至引發坐骨神經痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃軒建議，若想緩解痠痛，首先可透過冰敷或熱敷，前者適用於急性疼痛或腫脹，建議在24小時內進行，每次10-15分鐘，後者則適用於緩解肌肉僵硬，促進血液循環，建議在疼痛穩定後進行，每次15-20分鐘；再者，也可做伸展運動、適度休息、泡熱水澡、輕度運動，消除疲勞痠痛感，或是按摩合谷穴、靈骨穴與大白穴，有助於緩解肩頸、手臂及腰腿部的痠痛。

5招避免大掃除痠痛

●正確打掃姿勢：使用長柄清潔工具，減少彎腰或抬頭的頻率；提重物時，先蹲下，讓物品靠近身體，利用腿部力量抬起。

●分階段完成清掃：將大掃除分為多天進行，避免一次完成所有工作。

●暖身運動：在清掃前進行簡單暖身運動，讓肌肉進入狀態，降低受傷風險。

●使用輔助工具：如護膝、護腰帶，減少關節與肌肉的負擔。

●使用清潔工具：舉例來說，長柄清潔工具可減少彎腰或抬頭的頻率，降低對腰部和頸部的壓力；輕量化吸塵器可減少搬運重型清潔工具的負擔，適合清潔地板、地毯和家具；或是購買自動清潔工具，減少體力消耗，適合大面積清掃。

醫師建議，打掃時使用護膝、護腰帶，減少關節與肌肉的負擔；圖為情境照。（圖取自freepik）

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