健康網》6代糖釀大腦認知退化 研究：老1.6年

代糖的研究相當多，有研究發現代糖恐影響大腦，造成認知退化。示意圖。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近年與代糖相關的研究相當多元，有新研究指出，攝取6種常見代糖，認知退化的速度將加快6成之譜！台灣神經科醫師暨腦科學博士鄭淳予表示，若過量攝取6種代糖：阿斯巴甜、糖精、醋磺內酯鉀、赤藻糖醇、山梨糖醇、木糖醇；將可能增加認知退化風險，相當於大腦老化1.6年。

鄭淳予在臉書粉專「鄭淳予醫師。腦神經科學博士」說明，最新研究指出：大量攝取這六種「代糖」的人，「認知退化」加速 62%！相當於大腦老化了1.6年。

甜味劑與大腦退化的關聯

​鄭淳予引用巴西聖保羅大學團隊於2025年9月發表在神經醫學期刊《Neurology》之研究，追蹤約1.2萬名成人、長達8年的大型研究，結果發現，六種代糖均與認知衰退有關，包含：

​• 阿斯巴甜（Aspartame）。

• 糖精（Saccharin）。

• 醋磺內酯鉀（Acesulfame-K、又稱安賽蜜）。

• 赤藻糖醇（Erythritol）。

• 山梨糖醇（Sorbitol）。

• 木糖醇（Xylitol）。

​鄭淳予表示，​這6種「低／無熱量甜味劑」，皆與認知功能（包含記憶力、語言流暢度等）加速退化有關。與攝取量最低的人相比，代糖攝取最多的人認知退化加速62%，研究人員量化這個差距，相當於大腦的認知功能老化了1.6年。

鄭淳予表示，這種關聯在60歲以下的族群最明顯，暗示中年的飲食選擇，可能在失智症狀出現的數十年前，就已經對大腦產生了深遠影響。同時在糖尿病病人中，記憶與整體認知的退化關聯更強，這樣的發現令人擔心，經常食用代糖來「控糖」的病人，反而可能加速大腦老化。

​​7大類可能含相關代糖的食品

​「低／無熱量甜味劑」被廣泛應用於體重管理、健身、糖尿病控制及生酮的產品中，尤其常見於標榜「零卡、低卡、減醣、低碳水」的食品：

​●無糖和低卡飲料：部分無糖氣泡飲、運動飲料、零卡汽水、即飲茶、能量飲。

​​●低卡乳品與植物奶類：部分低卡調味乳、優酪乳、優格、乳酸菌飲品；豆漿、燕麥奶、杏仁奶等。

​​●生酮和低碳烘焙品：部分生酮麵包、低碳吐司、無麵粉蛋糕、餅乾、鬆餅。

​​●健身蛋白補充品和穀類早餐：部分乳清蛋白粉、高蛋白能量棒、代餐奶昔；低卡穀物早餐、穀片棒。

​​●無糖零食與冰品：部分無糖口香糖、薄荷錠、巧克力、無糖牛軋糖、零卡果凍、生酮或低卡冰淇淋。

​​●家用代糖產品：包裝成顆粒或粉末狀的桌上型代糖。

​​●醬料與調味品：部分無糖番茄醬、烤肉醬、零卡沙拉醬、甜味抹醬或糖漿。

​鄭淳予提醒，上列食品只是「潛在」來源，不代表該類別所有商品皆含代糖喔！選購時，還是要詳閱成分標示為依據。​

代糖為什麼可能會傷腦？鄭淳予引用文章指出，科學家推測的可能原因與機轉，包含下列4項：

​​●神經毒性與神經發炎：阿斯巴甜代謝可能產生神經毒性化合物，引發神經性發炎。

​​●血管健康影響：赤藻糖醇與血栓風險提高、血管內皮功能受損有關，可能影響腦部血流。

​​●腸道菌群失衡：甜味劑可能改變腸道菌群，影響大腦護城河「血腦屏障」完整性。

​​●神經突觸功能受損：某些代糖與記憶中樞「海馬迴」突觸素（Synaptophysin）減少有關，可能影響記憶形成。

​​減少代糖 現在就要行動

鄭淳予提醒，現在立即可以開始做的三件事：

​​●打開食物櫃和冰箱檢查成分表：拿出家中現有的零食、飲料、醬料，仔細閱讀背後的成分表，留心上面提到的六種代糖中、英文字樣，若有則以後儘量不要再買。重點是：「無糖」、「零卡」不等於「無甜味劑」

​​●想吃甜時請忍耐：優先選擇「天然糖源」，像黑糖、蜂蜜、果醬，記得「點綴提味就好」的原則。替代方案：無調味的堅果、原味優格、新鮮水果等，營養又好吃。也需要多吃天然原型食物，包含色彩豐富的蔬果、全穀物（糙米、燕麥、藜麥）、優質蛋白（魚、雞肉、豆類）以及健康脂肪（橄欖油、堅果、酪梨）。

​​●執行漸進式味蕾減甜訓練：嘗試每週逐步降低飲食中的甜度。可以從「少糖」開始，慢慢過渡到只喝白開水、加入檸檬片的氣泡水，或無糖的沖泡茶、咖啡。有意識減少對甜味的依賴，訓練味覺慢慢習慣吃得「沒那麼甜」。

​​「小心甜蜜的大腦陷阱！」​鄭淳予補充，此研究屬於「前瞻性世代研究」，是流行病學中有力的研究設計，然而，本質上是觀察性研究，只能顯示攝取代糖與認知衰退之間存在明確關聯，因果關係有待更多研究探查與證實。

最後鄭淳予提醒，雖然代糖幫助我們減少熱量攝取，但犧牲的可能是珍貴的認知功能，「無糖」不代表安全、「零卡」不代表零風險，記得提醒自己、家人和孩子：少喝一罐零卡汽水，就是守護大腦健康。

