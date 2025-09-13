自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》川普病了？ 顏面神經麻痺、中風也都會嘴角歪

2025/09/13 00:57

美國總統川普的健康狀況又再度被外界熱議，他被外媒捕捉到「右半臉不自然下垂，嘴角歪曲」的畫面，但他並未在其他場合再出現。醫界認為，不能斷定川普有中風、顏面神經麻痺之虞。（路透）

美國總統川普的健康狀況又再度被外界熱議，他被外媒捕捉到「右半臉不自然下垂，嘴角歪曲」的畫面，但他並未在其他場合再出現。醫界認為，不能斷定川普有中風、顏面神經麻痺之虞。（路透）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美國總統川普的健康狀況又再度被外界熱議，他在911事件24週年紀念儀式上，被外媒捕捉到「右半臉不自然下垂，嘴角歪曲」的畫面，引來網友臆測川普有中風前兆，不過，川普的鐵粉指稱，川普並非健康亮紅燈，而是受到盟友柯克（Charlie Kirk）之死影響，人很疲累。

單以川普這個表情來判定他生病，確實顯得太單薄，依川普的對外行程來看，僅在911紀念儀式被捕捉到這個神情，其餘的場合並沒有繼續出現臉下垂、嘴角歪。

根據健保署衛教資料，因身體受到腦中風所影響的部位大多為相對於腦部的另一側。多數症狀為臉部或一側肢體突然感到無力或麻木、突然出現不明原因的頭痛、頸部僵硬、突然視力模糊、多重影像或是一邊視野看不到、無法言語或不能理解他人所說的話、平衡困難或頭昏眼花。

川普在911紀念儀式上，這個表情疑似長達30分鐘，並未如同中風三大成因：

1.供應腦部血流的血管產生狹窄、阻塞，特別是頸動脈及其分枝的血管。動脈粥狀硬化是因血液中膽固醇在動脈內壁形成脂肪沉積，這便是造成血管變窄最主要的原因。

2.從心臟或頸動脈腔壁上掉落下來的血栓或動脈粥狀硬化剝落的碎片，塞住了腦部血管。

3.腦部血管的破裂。

川普的「右半臉不自然下垂，嘴角歪曲」，也有一種可能是顏面神經麻痺，但是他並沒有持續出現。根據中國醫藥大學附設醫院衛教資料，顏面神經麻痺好發季節交替。病人會突然出現「眼歪嘴斜」的情形，時常被誤認為中風。常見的顏面神經麻痺，稱為貝爾氏麻痺 （Bell’s palsy），多半是因為「病毒」感染顏面神經造成神經發炎，產生顏面肌肉無力的狀況。

通常顏面神經麻痺有以下3個症狀：

．半邊臉部肌肉不受控制、眼睛閉不緊、嘴角歪向一邊、流口水。
．臉上的抬頭紋會變得不清楚。
．耳後疼痛、味覺異常及淚液減少的情形。

縱使外界揣測不斷，這回白宮選擇緘默，尚未針對川普在911紀念典禮上的畫面，做出任何官方回應。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中