健康網》川普病了？ 顏面神經麻痺、中風也都會嘴角歪

美國總統川普的健康狀況又再度被外界熱議，他被外媒捕捉到「右半臉不自然下垂，嘴角歪曲」的畫面，但他並未在其他場合再出現。醫界認為，不能斷定川普有中風、顏面神經麻痺之虞。（路透）

〔健康頻道／綜合報導〕美國總統川普的健康狀況又再度被外界熱議，他在911事件24週年紀念儀式上，被外媒捕捉到「右半臉不自然下垂，嘴角歪曲」的畫面，引來網友臆測川普有中風前兆，不過，川普的鐵粉指稱，川普並非健康亮紅燈，而是受到盟友柯克（Charlie Kirk）之死影響，人很疲累。

單以川普這個表情來判定他生病，確實顯得太單薄，依川普的對外行程來看，僅在911紀念儀式被捕捉到這個神情，其餘的場合並沒有繼續出現臉下垂、嘴角歪。

根據健保署衛教資料，因身體受到腦中風所影響的部位大多為相對於腦部的另一側。多數症狀為臉部或一側肢體突然感到無力或麻木、突然出現不明原因的頭痛、頸部僵硬、突然視力模糊、多重影像或是一邊視野看不到、無法言語或不能理解他人所說的話、平衡困難或頭昏眼花。

川普在911紀念儀式上，這個表情疑似長達30分鐘，並未如同中風三大成因：

1.供應腦部血流的血管產生狹窄、阻塞，特別是頸動脈及其分枝的血管。動脈粥狀硬化是因血液中膽固醇在動脈內壁形成脂肪沉積，這便是造成血管變窄最主要的原因。

2.從心臟或頸動脈腔壁上掉落下來的血栓或動脈粥狀硬化剝落的碎片，塞住了腦部血管。

3.腦部血管的破裂。

川普的「右半臉不自然下垂，嘴角歪曲」，也有一種可能是顏面神經麻痺，但是他並沒有持續出現。根據中國醫藥大學附設醫院衛教資料，顏面神經麻痺好發季節交替。病人會突然出現「眼歪嘴斜」的情形，時常被誤認為中風。常見的顏面神經麻痺，稱為貝爾氏麻痺 （Bell’s palsy），多半是因為「病毒」感染顏面神經造成神經發炎，產生顏面肌肉無力的狀況。

通常顏面神經麻痺有以下3個症狀：

．半邊臉部肌肉不受控制、眼睛閉不緊、嘴角歪向一邊、流口水。

．臉上的抬頭紋會變得不清楚。

．耳後疼痛、味覺異常及淚液減少的情形。

縱使外界揣測不斷，這回白宮選擇緘默，尚未針對川普在911紀念典禮上的畫面，做出任何官方回應。

