健康 > 杏林動態

全球最佳智慧醫院放榜！台13家醫院入選 台中榮總再進百大

2025/09/12 11:29

美國《新聞週刊》與統計機構Statista最新公布的「全球最佳智慧醫院2026」，台灣共有13家醫院入榜。圖由ChatGPT生成。（北醫大提供）

美國《新聞週刊》與統計機構Statista最新公布的「全球最佳智慧醫院2026」，台灣共有13家醫院入榜。圖由ChatGPT生成。（北醫大提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕美國《新聞週刊》（Newsweek）與統計機構Statista最新公布的「全球最佳智慧醫院2026」名單，台灣共有13家醫院入榜，展現醫療數位轉型成果，與全球領先醫院並駕齊驅。其中台中榮總表現名列第85名，是唯一擠進前100名的醫院。

「全球最佳智慧醫院2026」昨（11日）正式揭曉，今年榜單涵蓋30個國家共350家醫院，評比依據「智慧醫院成熟度調查」（Smart Hospitals Maturity Survey, SSHMS）、國際醫院評鑑聯合委員會（JCI）認證與獨立研究結果，特別強調人工智慧（AI）、自動化、病人安全與數位醫療創新等面向。

台中榮總去年以全球第99名之姿，成為首度打入全球百大智慧醫院的台灣代表，今年更進一步躍升至第85名，仍是台灣唯一擠進前100名的醫院。其餘入榜的醫院還包括高雄榮總、林口長庚、成大醫院、高雄長庚、中國醫藥大學附設醫院、高醫中和紀念醫院、台北榮總、台大醫院、三軍總醫院內湖總院、北醫附醫、北醫雙和醫院與台北市立萬芳醫院。

台北醫學大學體系的三家附屬醫院首次入榜，北醫附設醫院（排名第328）、雙和醫院（排名第333）、萬芳醫院（排名第339）。北醫校長吳麥斯指出，體系自主建置TAIP-X系統串聯三院資料庫，去年起生成式AI深度導入病歷、護理交班等臨床應用，結合RAG技術大幅簡化流程；以交班為例，從近1小時縮短至約10秒，大幅減輕文書負擔並提升照護能量。

林口長庚則因病人安全科技的應用獲得特別標註，成為榜單的一大亮點。長庚醫院體系執行長游進邦舉例，泌尿科病人裝置雙J導管後常忘記回院取出，若醫護也遺漏，可能在體內放超過一年，院方設計電腦系統監控，若無移除紀錄就會自動提醒醫護通知病人，直到導管取出才解除，避免延誤並保障病人安全。

台灣此次有13家醫院同時躋身榜單，顯示國內醫療體系在數位轉型與智慧醫療領域具備國際競爭力。《新聞週刊》也強調，智慧醫院的發展不僅提升院內效率與病人治療成果，也有助於疾病預防與生活品質改善，這些入榜醫院都是醫療產業創新的領導者，正透過系統性改革，引領病人照護走向未來。

