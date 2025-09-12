鼻噴劑也沒用！35歲廚師愈噴愈塞 微創手術告別張口呼吸

台中市長安醫院耳鼻喉科醫師黃鈺婷表示，若有鼻塞問題應盡快就醫，讓專業醫師找出真正原因。（長安醫院提供）

〔記者許國楨／台中報導〕台中一名35歲莊姓廚師，長年受鼻塞、打噴嚏與流鼻水所苦，尤其在高溫廚房工作時症狀更為加劇，不僅影響睡眠，長期張口呼吸也造成喉嚨不適，雖購買血管收縮型鼻噴劑使用卻愈噴愈塞，最後就醫確診為鼻中隔彎曲合併肥厚性鼻炎及藥物性鼻炎，經接受微創手術治療，術後鼻塞症狀大幅改善，終恢復順暢呼吸。

台中市長安醫院耳鼻喉科醫師黃鈺婷指出，患者鼻中隔嚴重彎曲阻塞呼吸道、過敏導致下鼻甲腫大形成肥厚性鼻炎、以及長期使用血管收縮劑造成的藥物性鼻炎，鼻腔就像被「歪牆」和「腫塊」堵住，加上黏膜失去彈性，呼吸困難可說是多重夾擊。

初期先以口服抗組織胺及類固醇鼻噴劑控制過敏，但鼻塞未能完全改善，討論後決定「鼻中隔彎曲矯正術」合併「雙側下鼻甲微創成形術」，與傳統鼻甲切除手術不同，微創吸絞刀技術具備恢復快、出血少、效果佳等優點，且大幅降低空鼻症等後遺症風險。

術後一週，患者傷口即痊癒，兩週後腫脹消退，鼻塞症狀顯著改善，睡眠品質與日常呼吸皆恢復正常，黃鈺婷醫師提醒，手術解決了結構性問題，患者仍需持續控制過敏，並於氣候變化或過敏原暴露時，依醫囑規律使用藥物，避免症狀復發。

她也呼籲，台灣因氣候潮濕，過敏性鼻炎盛行，不少民眾習慣自行購買「一噴就通」血管收縮型鼻噴劑，但若長期使用，容易導致藥物性鼻炎，甚至讓治療型噴劑失去療效，若鼻塞持續超過兩週，建議及早尋求耳鼻喉科專科醫師診斷，找出真正病因。

