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健康網》皮在癢「這些」別吃了！中醫點名：瓜子、炒花生

2025/01/24 17:37

陳詩潔說，瓜子、炒花生、麻辣鍋、炸物、精緻糕點、等食物，都是皮膚的「災難製造機」；示意圖。（圖取自freepik）

陳詩潔說，瓜子、炒花生、麻辣鍋、炸物、精緻糕點、等食物，都是皮膚的「災難製造機」；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕年節飲食要注意，不要因為太開心就肆無忌憚地吃，小心又犯皮膚癢的狀況。中醫師陳詩潔表示，在熱鬧的年節期間，難免會嘴饞，但要小心！像是鱔魚、蝦蟹、瓜子、炒花生、麻辣鍋、炸物、精緻糕點、辣味刺激等食物，都是皮膚的「災難製造機」。

澄品中醫診所中醫師陳詩潔在臉書專頁「澄品中醫」發文表示，過年吃得開心，皮膚也要顧好。以上食物都是皮膚癢的「最佳拍檔」，想要遠離抓不停的日子，務必要忌口！

舒緩救星—4穴位

●曲池：手肘外側清熱解毒！

●血海：大腿內側養血活血！

●三陰交：小腿內側調理內分泌！

●陰陵泉：小腿內側排濕祛濁有一套！

中醫師說，曲池穴在手肘外側，有清熱解毒的功用；圖為情境照。（圖取自photoAC）

中醫師說，曲池穴在手肘外側，有清熱解毒的功用；圖為情境照。（圖取自photoAC）

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