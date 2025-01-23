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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

用眼過度當心乾眼症 中醫：針灸、按穴道與熱敷可改善

2025/01/23 11:21

長時間過度使用3C產品，易造成乾眼症，症狀包括眼睛乾澀、易疲勞、異物感、燒灼感等。（台南市立醫院提供）

長時間過度使用3C產品，易造成乾眼症，症狀包括眼睛乾澀、易疲勞、異物感、燒灼感等。（台南市立醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕乾眼症已成為現今常見眼疾，年長者與女性族群尤為多見，隨著電腦和手機等電子產品的普及，長時間使用觀看螢幕導致乾眼症患者逐年增加，且有年輕化趨勢。中醫師指乾眼症典型症狀包括眼睛乾澀、易疲勞、異物感、燒灼感等，長期下來會影響日常生活品質。

台南市立醫院中醫師江驊修表示，乾眼症在中醫學中被稱為「白澀症」，嚴重者甚至稱為「神水將枯」。古籍《靈樞·大惑論》記載：「五臟六腑之精氣，皆上注於目而為之精」，說明眼睛功能與體內臟腑精氣的運行息息相關。肝腎不足、肺陰虧虛、脾胃失和等因素均可能誘發乾眼症。

針對不同病因，可使用熟地、麥門冬、菊花、枸杞等中藥調理。此外，有研究指出針灸療法可促進眼周氣血循環，有助於減輕乾眼症的不適症狀；臨床上，透過攢竹穴、太陽穴等近端穴位結合太衝穴等遠端穴位的針灸，能有效改善患者的乾眼問題。

江驊修建議，平時可按摩眼睛周圍穴道，如攢竹穴、魚腰穴、絲竹空穴、睛明穴等，按摩力道宜輕、速度宜慢，切勿壓迫眼球，每個穴道按壓5分鐘，每天2至3次。也可使用溫水熱敷眼睛，每天10分鐘，放鬆眼部肌肉並改善眼部循環。

除了接受中醫治療，江驊修也提醒民眾，日常生活應注意養成良好的用眼習慣，避免長時間盯著螢幕看、每隔45分鐘休息10至15分鐘；避免熬夜和乾燥環境；保持均衡飲食，多攝取富含維生素A和B的食物，如胡蘿蔔和菠菜；並戒菸與適度紓壓，能減少眼睛不適的機率。

針對不同病因，可使用熟地、麥門冬、菊花、枸杞等中藥依個人體質做調理。（台南市立醫院提供）

針對不同病因，可使用熟地、麥門冬、菊花、枸杞等中藥依個人體質做調理。（台南市立醫院提供）

平時可輕輕按摩眼周的攢竹穴、魚腰穴、絲竹空穴、睛明穴等，放鬆眼部肌肉並改善眼部循環。（台南市立醫院提供）

平時可輕輕按摩眼周的攢竹穴、魚腰穴、絲竹空穴、睛明穴等，放鬆眼部肌肉並改善眼部循環。（台南市立醫院提供）

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