自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

乳癌治療新曙光！一次給藥即可無副作用去除腫瘤 老鼠實驗有效

2025/01/23 11:32

利諾大學厄巴納—香檳分校的研究團隊，開發出小分子活化劑ErSO-TFPy，在白老鼠實驗中可無副作用地殺死乳癌細胞。（圖擷自《ACS Central Science》）

利諾大學厄巴納—香檳分校的研究團隊，開發出小分子活化劑ErSO-TFPy，在白老鼠實驗中可無副作用地殺死乳癌細胞。（圖擷自《ACS Central Science》）

〔即時新聞／綜合報導〕乳癌長年位居女性癌症死因第一位，儘管現在有荷爾蒙治療降低其復發率與死亡率，也仍有部分腫瘤細胞有機會存活下來誘發轉移性癌症，伊利諾大學厄巴納—香檳分校（UIUC）的研究團隊，開發出小分子活化劑ErSO-TFPy，在白老鼠實驗中可無副作用地殺死乳癌細胞，為未來的乳癌治療提供一項可能性。

美國化學會跨領域類頂尖期刊《ACS Central Science》在22日刊登由伊利諾大學厄巴納—香檳分校教授賀根羅瑟（Paul J. Hergenrother）所領導的團隊最新研究，該團隊日前曾開發出新型小分子活化劑ErSO，可以誘導乳癌腫瘤細胞壞死，但這種物質有嚴重的副作用。

在隨後的研究中，發現其中一種ErSO衍生物（ErSO-TFPy）能有效地誘導雌激素受體陽性（ER+）乳癌細胞壞死，在小鼠實驗中證實具有良好的耐受性，同時沒有明顯的副作用。

單次施用ErSO-TFPy即可消除腫瘤或顯著減少腫瘤大小，甚至可以殺死500至1500㎣ 的大腫瘤。研究小組指出說，這些腫瘤消退是腫瘤中壞死細胞死亡快速誘導的結果，與免疫細胞無關。

研究小組表示，這些結果表明，ErSO-TFPy比原來的ErSO具有更好的功效，儘管還需要更多的測試來確認藥物的安全性和有效性，但如果能成功應用於人類癌症患者，這種單劑量有效的抗癌藥物對於未來人類對抗乳癌將是一大進步。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中