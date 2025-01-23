乳癌治療新曙光！一次給藥即可無副作用去除腫瘤 老鼠實驗有效

利諾大學厄巴納—香檳分校的研究團隊，開發出小分子活化劑ErSO-TFPy，在白老鼠實驗中可無副作用地殺死乳癌細胞。（圖擷自《ACS Central Science》）

〔即時新聞／綜合報導〕乳癌長年位居女性癌症死因第一位，儘管現在有荷爾蒙治療降低其復發率與死亡率，也仍有部分腫瘤細胞有機會存活下來誘發轉移性癌症，伊利諾大學厄巴納—香檳分校（UIUC）的研究團隊，開發出小分子活化劑ErSO-TFPy，在白老鼠實驗中可無副作用地殺死乳癌細胞，為未來的乳癌治療提供一項可能性。

美國化學會跨領域類頂尖期刊《ACS Central Science》在22日刊登由伊利諾大學厄巴納—香檳分校教授賀根羅瑟（Paul J. Hergenrother）所領導的團隊最新研究，該團隊日前曾開發出新型小分子活化劑ErSO，可以誘導乳癌腫瘤細胞壞死，但這種物質有嚴重的副作用。

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在隨後的研究中，發現其中一種ErSO衍生物（ErSO-TFPy）能有效地誘導雌激素受體陽性（ER+）乳癌細胞壞死，在小鼠實驗中證實具有良好的耐受性，同時沒有明顯的副作用。

單次施用ErSO-TFPy即可消除腫瘤或顯著減少腫瘤大小，甚至可以殺死500至1500㎣ 的大腫瘤。研究小組指出說，這些腫瘤消退是腫瘤中壞死細胞死亡快速誘導的結果，與免疫細胞無關。

研究小組表示，這些結果表明，ErSO-TFPy比原來的ErSO具有更好的功效，儘管還需要更多的測試來確認藥物的安全性和有效性，但如果能成功應用於人類癌症患者，這種單劑量有效的抗癌藥物對於未來人類對抗乳癌將是一大進步。

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