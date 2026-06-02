270度彎曲軟鏡搭配鈥雷射 直達腎臟內部粉碎頑石

衛福部新營醫院泌尿科主任陳建升說明「軟式輸尿管鏡搭配鈥雷射」粉碎腎結石。（院方提供）

〔記者楊金城／台南報導〕有位80歲患者的腎結石太硬，體外震波效果不好，傳統手術出血風險又高，讓病人和家屬很煎熬，衛福部新營醫院泌尿科主任陳建升採用新引進的「軟式輸尿管鏡搭配鈥雷射」，在少量出血、不留傷口的情況下，耗費1個多小時將結石化為粉末後取出，患者在隔天順利下床，感覺沒開過刀。

新營醫院指出，台灣約每10個人就有1人受結石之苦，尤其進入夏季高溫期，更是結石發作的旺季。過去溪北鄉親面對頑固的腎結石，常面臨「體外震波打不碎、傳統手術要打洞」的兩難困境，甚至必須到醫學中心就醫。新營醫院特別引進新一代「軟式輸尿管鏡」搭配高功率鈥雷射，這套頂尖設備宛如醫療界的星際大戰，無須在身體表面留下任何傷口，就能深入腎臟死角將頑石瞬間「粉末化」，讓在地鄉親能享有與醫學中心同步的頂級微創醫療服務。

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陳建升指出，新一代的「軟式輸尿管鏡」擁有驚人的「軟骨功」，鏡頭直徑僅約0.3公分，前端可以靈活彎曲高達 270度。醫師操作時，由尿道進入，順著輸尿管一路逆行直達腎臟內部。搭配高功率鈥雷射，在不傷及周邊正常黏膜的情況下，粉碎結石，方便自行排出，現在更可以搭配吸石外鞘，將碎石吸乾淨，幾乎完全沒有排結石的痛苦，通常住院一天即可出院，隔天就能恢復正常生活。

陳建升提醒民眾多喝水、少吃重鹹是預防結石的不二法門。如果出現反覆腰痛、尿路感染或血尿，應盡早就醫，現在醫療科技發達，大可不必因恐懼手術傷口而隱忍。

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