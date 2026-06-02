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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》金曲歌后勇敢抗乳癌 治療過程記得4件事

2026/06/02 13:45

第36屆金曲獎最佳原住民語歌手獎得獎者，歌手姑慕·巴紹（Kumu Basaw）說明自己罹患乳癌。（資料照、記者胡舜翔攝）

第36屆金曲獎最佳原住民語歌手獎得獎者，歌手姑慕·巴紹（Kumu Basaw）說明自己罹患乳癌。（資料照、記者胡舜翔攝）

〔健康頻道／綜合報導〕43歲的姑慕．巴紹（Kumu Basaw）在2025年拿下金曲獎最佳原住民歌手獎，但在1日她透露自己罹患乳癌第二期，目前正在接受化療一個多月的時間，並分享自己剃髮之照片。衛福部公布的112年癌症登記報告指出，女性癌症發生率中，乳癌位居首位；不少名人公布自己罹患乳癌。

姑慕．巴紹分享抗癌心情。（翻攝自臉書）

姑慕．巴紹分享抗癌心情。（翻攝自臉書）

三軍總醫院衛教資料表示，癌症的發生就是身體內某些部位細胞的成長無法被控制而形成。雖然癌症的種類有許多，但它們全都是因為不正常細胞之成長無法被控制所造成。不同種類的癌症表現也會非常地不同。舉例來說，乳癌和肺癌是非常不同的疾病，它們成長的速率不同，而且治療的方式也並不同，這也是為什麼我們需要針對不同種類的癌症給予不同治療之原因。

乳癌最重要的臨床表徵是可觸摸到的乳房腫塊。但大部份的乳房腫塊都是良性的，僅有部份腫塊為惡性。但一旦自我檢查摸到乳房腫塊時，應進一步由醫師經檢查診斷是否為惡性乳房腫瘤。許多婦女摸到腫瘤後，常因無其它症狀，而延誤就醫。一般女性最佳的乳房檢查時機為月經後一週內，當執行乳房自我檢查時，若腫塊堅硬、具有不規則形狀、邊界不清楚、固定於皮膚或胸壁上、皮膚凹陷並呈現橘皮狀或是出現不正常分泌物、紅腫潰爛等，均應懷疑是乳癌。另外也應檢查腋下、鎖骨上及頸部淋巴結是否有不正常腫塊。

三軍總醫院表示，當乳房自我檢查發現有任何腫塊時，應立即到醫院做進一步的檢查，包括乳房超音波、乳房X光攝影、細胞學檢查或組織切片以確立診斷。小於35歲的婦女，由於受放射線影響可能較大，且乳房緻密，乳房X光攝影品質不易控制，最好先做超音波檢查。

確診乳癌時必須勇敢面對，三軍總醫院希望在整治療過程可以：

1.積極參與治療過程

2.積極尋問所有心中的疑惑

3.吸收有關疾病的資訊

4.尋求心靈依附

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