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健康 > 杏林動態

醫院在家門口！復興洗腎中心替原鄉省7千小時 市立復興分院6月底決標

2026/06/02 12:57

桃市衛生局在羅浮里多功能辦公廳1樓設置洗腎中心，委託台北醫學大學新國民醫院提供醫療服務。（記者李容萍攝）

桃市衛生局在羅浮里多功能辦公廳1樓設置洗腎中心，委託台北醫學大學新國民醫院提供醫療服務。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區是唯一山地原住民區，市長張善政今（2）日主持市政會議分享偏鄉醫療推動成果，由衛生局在羅浮里多功能辦公廳1樓設置的復興區洗腎中心，自去年3月營運啟用1年多來，為居民省下逾7000小時的車程奔波，去（2025）年底全國首創上路的「行動電腦斷層掃描車」，更在第一季巡迴中成功揪出偏鄉潛在肺癌患者，及時挽救家庭幸福。

張善政表示，早在市長競選期間多次造訪復興區，深刻體會當地洗腎病患的痛苦，每次下山來回至少得耗費3至4小時，等於「洗一次腎，大半天就不見了」。衛生局為此籌設復興區洗腎中心，委託台北醫學大學新國民醫院提供醫療服務，去年3月啟用以來提供超過2340人次洗腎服務，若以每趟省下3小時車程計算，等於替病患與陪同家屬節省超過7000小時的交通負擔，成效非常顯著。

桃市衛生局在羅浮里多功能辦公廳1樓設置洗腎中心，委託台北醫學大學新國民醫院提供醫療服務。（記者李容萍攝）

桃市衛生局在羅浮里多功能辦公廳1樓設置洗腎中心，委託台北醫學大學新國民醫院提供醫療服務。（記者李容萍攝）

張善政分享，由副市長王明鉅大力推動、克服重重醫療與交通法規才成功上路的「行動電腦斷層掃描車」，更是市府偏鄉醫療的另一張王牌，行動電腦斷層掃描車去年底領照後便直奔偏鄉與工業區，截至今年第一季已完成近300人次篩檢，其中發現20多人的肺部影像出現異常，比例相當高，凸顯偏鄉民眾常因交通不便而忽略檢查的隱憂。

「這不僅是救了一個人，更是救了一家人的幸福生活！」張善政分享，像是復興區的陳先生原本陪同家人去行動電腦斷層掃描車篩檢，在家人提議下自己也順便「篩一下」，結果家人沒事，陳先生卻意外發現罹患第一期肺癌，幸好及早發現、及早治療，目前第一期肺癌治癒存活率高達9成以上，這正是市府推動行動電腦斷層掃描車最重要的價值。

圖中這「行動電腦斷層掃描車」，更是市府偏鄉醫療的另一張王牌。（桃市衛生局提供）

圖中這「行動電腦斷層掃描車」，更是市府偏鄉醫療的另一張王牌。（桃市衛生局提供）

張善政提到，市府正全力籌建桃園市立醫院，其中規劃3個分院中，就有2個將在今（2026）年夏天啟動實質作業，包括選址於介壽國中舊址的「復興分院」，工程監工與管理標（PCM）預計6月底決標，結合大溪社會住宅的「大溪分院」，相關標案將於2週內開標，這對偏鄉醫療是一大福音。

張善政強調，桃園市幅員廣大，同時具備都會區與偏鄉兩種截然不同的型態。除了硬體建設，市府與敏盛、部桃、新國民等大型醫院「公私協力」推動行動門診、遠距照護與巡迴醫療。截至今年4月，在新屋、大溪、觀音、大園、蘆竹等醫療資源較匱乏的地區提供超過百次巡迴醫療服務、照顧逾2300人次，完成400多次遠距會診，直接在網路上替民眾看診，省去舟車勞頓之苦。

桃市衛生局在羅浮里多功能辦公廳1樓設置洗腎中心，委託台北醫學大學新國民醫院提供醫療服務。（記者李容萍攝）

桃市衛生局在羅浮里多功能辦公廳1樓設置洗腎中心，委託台北醫學大學新國民醫院提供醫療服務。（記者李容萍攝）

桃園市復興區是唯一山地原住民區，市長張善政（右）主持市政會議分享偏鄉醫療推動成果。（記者李容萍攝）

桃園市復興區是唯一山地原住民區，市長張善政（右）主持市政會議分享偏鄉醫療推動成果。（記者李容萍攝）

桃園市復興區是唯一山地原住民區，市長張善政（右）主持市政會議分享偏鄉醫療推動成果。（記者李容萍攝）

桃園市復興區是唯一山地原住民區，市長張善政（右）主持市政會議分享偏鄉醫療推動成果。（記者李容萍攝）

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