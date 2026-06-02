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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

身體缺蛋白質會發訊號 研究揭腸道如何左右食物選擇

2026/06/02 12:59

研究發現，當動物缺乏蛋白質時，腸道可能透過訊號影響大腦，促使其優先尋找富含蛋白質的食物，並降低對糖分的偏好；情境照。（路透資料照）

研究發現，當動物缺乏蛋白質時，腸道可能透過訊號影響大腦，促使其優先尋找富含蛋白質的食物，並降低對糖分的偏好；情境照。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕當身體缺乏蛋白質時，可能不只是讓人感到飢餓，還會改變對食物的偏好。最新研究發現，在果蠅實驗中，當體內缺少蛋白質所需的必需胺基酸時，腸道會向大腦發出訊號，促使牠們尋找富含蛋白質的食物，同時降低對糖分的興趣。

根據《ScienceDaily》報導，這項研究由韓國基礎科學研究院（IBS）、首爾大學及梨花女子大學研究團隊共同完成，研究成果已刊登於《Science》期刊。研究人員指出，動物在缺乏蛋白質時往往會偏好高蛋白食物，但身體如何察覺這種營養缺口，過去一直不清楚。

缺乏蛋白質時　腸道會引導身體尋找特定營養

研究團隊發現，當果蠅缺乏蛋白質時，腸道中的特定細胞會釋放訊號，一方面透過神經路徑快速通知大腦，另一方面透過荷爾蒙訊號延長影響時間。這套機制並非單純增加食慾，而是改變食物選擇方向，讓動物更傾向尋找含有必需胺基酸的食物。

研究顯示，相關訊號還會降低果蠅對糖分的偏好。換言之，當身體缺乏蛋白質時，大腦並非只是要求攝取更多熱量，而是優先尋找特定營養來源。研究團隊表示，這顯示腸道不只是消化器官，也可能參與調節動物的覓食決策。

除了果蠅外，研究團隊也在小鼠身上觀察到類似情況。實驗顯示，缺乏蛋白質的小鼠會明顯偏好含有必需胺基酸的食物。研究人員還發現，即使缺少過去被認為與蛋白質食慾有關的FGF21荷爾蒙，小鼠仍會出現尋找胺基酸的行為，顯示體內可能還存在其他尚未確認的營養感測機制。

研究團隊認為，這項發現有助於理解動物如何選擇食物，以及腸道如何參與食慾調控。不過目前確認的腸道與大腦訊號機制主要來自果蠅研究，小鼠實驗則顯示類似行為現象，是否適用於人類仍需更多研究驗證。未來若能進一步釐清相關機制，或有助於肥胖、代謝疾病及飲食失調等研究。

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