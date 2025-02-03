健康網》立春來了！ 醫提醒：痛風好發於春季

醫師指出，痛風的發作可能與氣溫、濕度及生活習慣的改變有關，年節聚會多，則要更注意；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（3）日是2025年的第一個節氣立春。林口長庚醫院風濕過敏免疫科在臉書專頁分享，研究顯示，痛風發作最常見於春季，可能是氣溫波動、濕度變化會誘發痛風發作。另外，酒精攝取也是重要誘發因素。

痛風發作高峰集中於春夏

一項分析Google Trends的研究指出，痛風相關的網路搜尋量具有顯著的季節性變化，包括美國、英國、澳洲等多個國家，搜尋高峰通常出現在春末與夏初，而低谷則集中在秋末與冬初。此外，韓國的一項研究更明確指出，痛風發作最常見於春季，尤其是3月份，而酒精攝取則成為夏季的重要誘發因素。

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氣候、生活方式影響痛風發作

醫師指出，痛風的發作可能與氣溫、濕度及生活習慣的改變有關：

日夜溫差：氣溫波動可能會誘發痛風發作。

濕度變化：濕度變化在春季也有明顯差異，這可能是一個誘發因素。​

生活方式：可能與身體活動增加和脫水有關，促使痛風的發作，​因大部分的尿酸會隨著尿液排出體外。

醫師表示，結論是目前沒有發現冬天會好發痛風，部分國家統計下氣溫變化大的季節，痛風好像比較多，猜測是氣溫變化大、交際活動、飲食習慣及活動量改變所引起。

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