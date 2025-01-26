健康網》「釋釋如意」迎新春！ 好吃鳳梨釋迦這樣挑

農糧署指出，鳳梨釋迦熟度越高，甜度也越高，最佳賞味期為7至8分熟的果實。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕年節期間，吃象徵「釋釋如意」的鳳梨釋迦，寓意著新的一年將迎來好兆頭。農糧署近日在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」特別推薦，現在正是品嚐鳳梨釋迦的好時機，並分享最佳賞味期為7至8分熟，挑選果實應看外觀、蒂頭、觸感3大關鍵。

農糧署指出，鳳梨釋迦熟度越高，甜度也越高。最佳賞味期為7至8分熟的果實。為了讓消費者能輕鬆辨識，農糧署分享以下3大挑選特徵：

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●外觀辨識：成熟的鳳梨釋迦呈現黃綠色，果皮麟目較為平緩。

●蒂頭測試：用手輕握蒂頭，若與果肉處有裂紋，並可輕輕晃動拉起分離，即為熟成指標。

●蒂頭測試：用拇指壓果實下方1/3處，若感受到類似橡皮擦的指壓觸感與適當軟度，則為最佳賞味期。

農糧署提醒，適熟的鳳梨釋迦不僅甜度高，口感也最佳，適合作為年節佳餚或禮品選擇。快趁現在，為家人及親友挑選最優質的鳳梨釋迦，一同享受年節美味！

農糧署說，適熟的鳳梨釋迦不僅甜度高，口感也最佳，適合作為年節佳餚或禮品選擇。（資料照）

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