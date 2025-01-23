健康網》春節診所沒開怎麼辦？ 5種兒童常備用藥一次看

過年期間多數醫院門診、診所都休息，醫師提醒提前準備一些兒童常用藥，以備不時之需！圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年連假長達9天，且期間多數醫院門診、診所都休息，為了避免突發狀況找不到醫療資源，家長們可提前準備一些兒童常用藥，以備不時之需。小禾馨兒童專科診所院長莊佳韻在臉書專頁「禾馨醫療」發文分享兒童常見備用藥，其中包含外傷藥包組、一般感冒藥、退燒藥或塞劑、益生菌、過敏藥。但要注意1歲以下嬰幼兒不應隨意用藥。

莊佳韻說明5種兒童常見備用藥。

●簡易外傷藥包組：孩子放假開心跑跑跳跳，難免有些小碰撞，準備紗布、透氣膠帶、棉棒、ok蹦、優碘、擦傷和蚊蟲叮咬藥膏，應急最方便。

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●一般感冒藥：包含止咳藥和鼻涕藥，像是常見的希普利敏、息咳寧等藥水。

●退燒藥、塞劑：如安佳熱、伊普芬，小於6個月的寶寶也可服用。

●益生菌：過年大魚大肉好容易吃壞肚子，雖然腸胃藥功能各異，但兒童使用限制較多，因此建議孩子有腸胃問題時直接就醫，平時則可以吃益生菌保養。

●過敏藥：包括希普利敏、勝克敏液，主要作用為抗過敏、止癢；也可改善感冒症狀，一瓶多用途。

莊佳韻提醒，嬰幼兒用藥家長需格外注意，1歲以下嬰兒不建議隨意用藥，應優先諮詢醫師意見；若症狀持續超過3天未見好轉，應立即帶孩子就醫。用藥時需特別留意包裝上的劑量標示，切勿自行調整。另需避免將成藥切半後讓嬰幼兒服用，以免劑量不準影響療效。至於藥水類藥品，開封後建議在1個月後丟棄，以確保藥品品質及安全性。

醫師指出，孩子放假開心跑跑跳跳，難免有些小碰撞，準備紗布、棉棒、ok蹦、優碘，應急最方便；示意圖。（圖取自freepik）

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