自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》春節診所沒開怎麼辦？ 5種兒童常備用藥一次看

2025/01/23 13:20

過年期間多數醫院門診、診所都休息，醫師提醒提前準備一些兒童常用藥，以備不時之需！圖為情境照。（圖取自freepik）

過年期間多數醫院門診、診所都休息，醫師提醒提前準備一些兒童常用藥，以備不時之需！圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年連假長達9天，且期間多數醫院門診、診所都休息，為了避免突發狀況找不到醫療資源，家長們可提前準備一些兒童常用藥，以備不時之需。小禾馨兒童專科診所院長莊佳韻在臉書專頁「禾馨醫療」發文分享兒童常見備用藥，其中包含外傷藥包組、一般感冒藥、退燒藥或塞劑、益生菌、過敏藥。但要注意1歲以下嬰幼兒不應隨意用藥。

莊佳韻說明5種兒童常見備用藥。

簡易外傷藥包組：孩子放假開心跑跑跳跳，難免有些小碰撞，準備紗布、透氣膠帶、棉棒、ok蹦、優碘、擦傷和蚊蟲叮咬藥膏，應急最方便。

一般感冒藥：包含止咳藥和鼻涕藥，像是常見的希普利敏、息咳寧等藥水。

退燒藥、塞劑：如安佳熱、伊普芬，小於6個月的寶寶也可服用。

益生菌：過年大魚大肉好容易吃壞肚子，雖然腸胃藥功能各異，但兒童使用限制較多，因此建議孩子有腸胃問題時直接就醫，平時則可以吃益生菌保養。

過敏藥：包括希普利敏、勝克敏液，主要作用為抗過敏、止癢；也可改善感冒症狀，一瓶多用途。

莊佳韻提醒，嬰幼兒用藥家長需格外注意，1歲以下嬰兒不建議隨意用藥，應優先諮詢醫師意見；若症狀持續超過3天未見好轉，應立即帶孩子就醫。用藥時需特別留意包裝上的劑量標示，切勿自行調整。另需避免將成藥切半後讓嬰幼兒服用，以免劑量不準影響療效。至於藥水類藥品，開封後建議在1個月後丟棄，以確保藥品品質及安全性。

醫師指出，孩子放假開心跑跑跳跳，難免有些小碰撞，準備紗布、棉棒、ok蹦、優碘，應急最方便；示意圖。（圖取自freepik）

醫師指出，孩子放假開心跑跑跳跳，難免有些小碰撞，準備紗布、棉棒、ok蹦、優碘，應急最方便；示意圖。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中