健康網》偏頭痛怎麼辦？ 嚴重與輕微發作「用藥」大不同

研究指出，若是嚴重偏頭痛發作，在初期藥物直接上到最大劑量、且越早使用越好；然而如果是輕微發作，反而是盡量不吃藥；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「頭痛不是病，痛起來要人命」一句道出偏頭痛惱人之處。耳鼻喉科診所醫師曾家承分享《JAMA 2025最新整理文獻》指出，偏頭痛與其他病症不同之處，在於若是嚴重發作，在初期藥物直接上到最大劑量、且越早使用越好；然而如果是輕微發作，反而是盡量不吃藥，避免藥物過量惡化病情。

曾家承在臉書專頁「書米蟲的啃食日記」發文說明，偏頭痛的診斷標準為：頭痛發作≧5次發作且持續4-72小時；「噁心或嘔吐」、「怕光及怕吵」至少一項；「單側」、「搏動性」、「中至重度疼痛」、「運動使頭痛加劇或避免此類活動」至少2項。且偏頭痛依發作次數每月15次為界，小於屬陣發性偏頭痛，大於則是慢性偏頭痛（≧8次符合診斷標準）。

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曾家承指出，全世界每年有高達12%的成人經歷陣發性偏頭痛，1.4-2.2%達到慢性偏頭痛的診斷。之前NEJM撰文指出，有許多人誤解偏頭痛一定是單邊，而錯失了許多治療偏頭痛改善生活品質的機會。偏頭痛會讓生活品質下降，增加失能可能性。另外，慢性偏頭痛與焦慮、憂鬱、疼痛失調、氣喘、睡眠障礙、肥胖、代謝症候群、頭頸外傷、負面童年經歷、低教育程度及拮据經濟情況相關。

導致偏頭痛惡化的情況

從陣發性到慢性的危險因子：原先頭痛次數≧8次者，藥物過度使用，若減少過度使用，則可降低惡化機會。

偏頭痛預防性治療

每位慢性偏頭痛的患者都應給予預防性治療。目標為頭痛次數下降50%。

藥物選擇：

●口服：β-blockers、抗癲癇藥、ARB（candesartan） 、 抑鈣基因相關胜肽（CGRP）拮抗劑（gepant）。

●CGRP單株抗體（4種，每1-3個月皮下或靜脈注射）。

●肉毒桿菌素治療。

偏頭痛急性期治療

嚴重發作時越早用越好、一次用足量、可轉變/合併不同類型藥物，包括普拿疼、NSAID止痛藥、triptans、ditans及CGRP拮抗劑（gepants）。若是輕微頭痛，則可試看看不用急性期藥（避免藥過度使用，除gepants外）。

曾家承提到，有研究發現，對慢性偏頭痛患者，冥想或認知行為治療或許有益。美國FDA核准5項用於偏頭痛治療的非侵入性神經調控裝置。適用於：不想使用藥物的患者，或作為合併其他治療的方法。

曾家承表示，從上述來看，偏頭痛的治療相當複雜，大致上分成預防性用藥及急性期緩解藥物。此外，抑鈣基因相關胜肽（CGRP）拮抗劑的出現，提供了另一個治療有效工具，再加上認知療法、非侵襲性神經調控裝置的治療工具。

曾家承建議，若頭痛頻率高，程度嚴重、常常需要吃止痛藥（有時候甚至吃沒效），找神經內科醫師評估是否是偏頭痛，並請醫師為您量身訂做最適合你病情治療計劃，方為上策。

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