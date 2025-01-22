送百份愛心年菜 中榮院長與榮民圍爐

傅雲慶院長訪視榮民伯伯一起開心圍爐吃年菜。（中榮提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中榮總與台中市榮民服處推動歲末送暖，在惠康社會福利基金會贊助下，由福華飯店主廚準備100份愛心年菜，提供社區弱勢榮民享用，中榮院長傅雲慶和榮服處長陳宗貴今天到大肚區訪視92歲榮民劉潔齋、89歲李殿華和71歲柯占陳，並一同圍爐享用由福華飯店主廚準備的精緻年菜。

陸軍上尉退伍的劉伯伯，看到傅雲慶和陳宗貴來家裡直說「受寵若驚」且十分高興，自己因為年紀長、走路比較慢，但體力精神都還好，養生秘訣就是保持心情愉快，偶爾和朋友泡茶及唱歌，也有定期回中榮看診、拿高血壓的慢性處方箋，謝謝醫院照顧。

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傅雲慶表示，多數長輩都有高血壓、高血糖或高血脂等三高問題，就醫時不同專科醫師會開各自治療患者的藥物，有的長輩可能完全未留意藥物種類和服用時間，把全部藥物在同一時間吃下去，另外也有長輩是把藥帶回家，但全部都不吃，這兩種狀況都不好。

傅雲慶今天看到劉伯伯家中櫥櫃放置著許多不同科別的藥袋，進一步了解他平常就醫和吃藥的狀況，提醒他可以掛「高齡整合門診」，由醫師幫助劉伯伯減少品項也能兼顧健康。

傅雲慶審視榮民劉伯伯的藥袋，了解關心他平常就醫和吃藥的狀況。（中榮提供）

農曆年近，早晚氣溫變化大，傅雲慶提醒長輩留意天氣變化，隨時增添衣物保暖，祝福大家「蛇麼都平安」、「蛇麼都順利」，愛心年菜也將於近期由榮服處陸續送至榮民手中。

中榮每週一至五上午，及週一、三、四下午都有「高齡整合門診」，集結家醫科、神經內科、新陳代謝科等專科醫師，針對長輩身體狀況及病歷，整合一套最適合的藥物，讓用藥更方便且安全，傅雲慶也說，民眾可多加利用這項醫療服務，讓長輩到「高齡整合門診」得到最適照顧。

傅雲慶院長與陳宗貴處訪視榮民伯伯一起開心圍爐吃年菜。（中榮提供）

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