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健康網》過年聚餐防腸胃不適 中醫：掌握4原則

2025/01/23 12:22

中醫師表示，腸胃功能較弱者，只要掌握定時定量、少刺激、忌生冷、保持溫暖等原則，就能安心健康過好年；情境照。（圖取自shutterstock）

中醫師表示，腸胃功能較弱者，只要掌握定時定量、少刺激、忌生冷、保持溫暖等原則，就能安心健康過好年；情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年聚餐，容易腸胃不適怎麼辦？中醫師余雅雯在臉書專頁「上璽中醫 余雅雯 中醫師 」發文表示，這時男性應該優先養腎，女性則以養肝為主。適當的溫補脾胃，能讓身體保持強壯。而腸胃功能較弱者，只要掌握定時定量、少刺激、忌生冷、保持溫暖等原則，就能安心健康過好年。

余雅雯指出，苦味食物能補益心臟，對於來年的健康有正面作用。所以過年期間，適當的食補非常重要，不僅能儲存身體的能量，也能增強體力。且依中醫的觀點，農曆新年是冬春交接之際，身體的腎功能偏旺。這時如果食物過鹹，會讓腎臟過度活躍，傷及心臟的力量，就會影響心臟健康。

老年人滋陰補腎 中年人不過量飲酒

余雅雯指出，過年期間，老年人應選擇健脾胃的菜肴以及滋陰補腎的湯品，有助於維持身體的穩定和健康；小孩應避免過多的煎炸食物和糖果，過量的油膩食物對孩子的腸胃不友好；中年人不要過量飲酒或吃過於油膩的食物，不僅會造成腸胃負擔，還可能影響到代謝。而蔬菜是年菜中不可或缺的一部分，不僅助於補充維生素，還能幫助消化和排出體內多餘的脂肪。

腸胃虛弱遵守4原則

余雅雯提醒，如有腸胃虛弱的問題，過年期間更要特別注意飲食，避免因為過多的油膩食物或過度進補而引發不適，注意以下原則，幫助腸胃平安過年。

定時定量：以蔬食為主，搭配少量肉食，可以幫助保持營養均衡。如果脾胃虛寒，建議將水果蒸熟再食用。

少食刺激性食物：避免食用酸辣、油炸、乾硬和粘性大的食物，這些都會增加腸胃負擔。

忌生冷食物：生冷食物對脾胃不利，尤其是脾胃虛弱的人，容易引起不適。

保持溫暖：脾胃虛寒的人應該注意保暖，避免受寒；如果有脾虛泄瀉的情況，可以在肚臍處貼上暖臍膏藥，或在菜肴中加入溫胃的胡椒，喝點生薑茶來舒緩不適。

余雅雯強調，過年期間，食補是保養身體的好時機，記得選擇適合自己體質的食物，讓腸胃更健康、身體更強壯

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