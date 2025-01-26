限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》春節零嘴圖鑑！ 營養師點名「它」藏熱量
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕過年少不了零嘴陪伴，不過吃得開心之餘也要注意熱量。好食課邀請營養師蔡宜庭於臉書粉專「好食課」發文分享常見過年零嘴熱量，如蛋捲、麻花捲、豬肉乾等品項。另外，很多人常覺得魷魚絲是海鮮類熱量不高，但仔細看標示就能發現，成分次多的是砂糖，且容易一把接一把，導致熱量超標。
根據蔡宜庭PO出圖鑑來看，可看出傳統甜口味零嘴如蛋捲，吃4根約375大卡（見下圖），熱量不低，而麻花捲1根約157大卡，沙琪瑪1個約152大卡，核棗糕每個約151大卡、黑糖糕30克1個約75大卡、春棗每3條約74大卡；其餘如豬肉乾，每片也有約82大卡，海苔每小包則約15大卡等。
請繼續往下閱讀...
蔡宜庭提醒民眾，零嘴雖然好吃，但熱量容易悄悄累積，選擇低熱量的選項，或是控制份量，能讓年節更健康愉快。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應