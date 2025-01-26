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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》春節零嘴圖鑑！ 營養師點名「它」藏熱量

2025/01/26 17:12

營養師指出，很多人常覺得魷魚絲是海鮮類熱量不高，但砂糖含量不少，且容易一把接一把，不小心就熱量超標。（資料照）

營養師指出，很多人常覺得魷魚絲是海鮮類熱量不高，但砂糖含量不少，且容易一把接一把，不小心就熱量超標。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年少不了零嘴陪伴，不過吃得開心之餘也要注意熱量。好食課邀請營養師蔡宜庭於臉書粉專「好食課」發文分享常見過年零嘴熱量，如蛋捲、麻花捲、豬肉乾等品項。另外，很多人常覺得魷魚絲是海鮮類熱量不高，但仔細看標示就能發現，成分次多的是砂糖，且容易一把接一把，導致熱量超標。

根據蔡宜庭PO出圖鑑來看，可看出傳統甜口味零嘴如蛋捲，吃4根約375大卡（見下圖），熱量不低，而麻花捲1根約157大卡，沙琪瑪1個約152大卡，核棗糕每個約151大卡、黑糖糕30克1個約75大卡、春棗每3條約74大卡；其餘如豬肉乾，每片也有約82大卡，海苔每小包則約15大卡等。

蔡宜庭提醒民眾，零嘴雖然好吃，但熱量容易悄悄累積，選擇低熱量的選項，或是控制份量，能讓年節更健康愉快。

健康網》春節零嘴圖鑑！ 營養師點名「它」藏熱量

營養師分享春節常見零嘴熱量圖鑑。（圖擷取自好食課臉書）

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