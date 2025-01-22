自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》放縱後的救星！ 中醫依體質調理告別肥肉

2025/01/22 19:50

中醫指出，針灸減重則是透過針刺特定穴道，調節人體飽覺與飢餓中樞，進一步抑制過度進食的慾望；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫指出，針灸減重則是透過針刺特定穴道，調節人體飽覺與飢餓中樞，進一步抑制過度進食的慾望；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每逢節慶總是難以抵擋美食誘惑，不知不覺間，體重悄悄上升，讓人為即將到來的農曆新年倍感煩惱？合佗中醫診所醫師在臉書專頁上分享，中醫減重透過客製化針灸、中藥與穴道調理，助輕鬆告別肥肉、找回健康與自信。

中醫減重強調因應個人體質的「客製化調理」，透過針灸、科學中藥與減重丸劑等方式，從內到外全面改善。中醫師表示，這些方法能促進新陳代謝、疏通氣血，並有效降低食慾，進而幫助達成體重管理的目標。不僅如此，還可同步改善消化吸收功能，讓身體運作更順暢。

●脾虛濕阻（脂肪堆積型）：腹滿、頭暈、易疲倦、排便不成形，常見產後或長期久坐族群。

●脾腎陽虛（虚胖水腫型）：怕冷、面色蒼白、精神萎靡、熬夜。

●胃熱痰濕（大胃王型）：容易餓、喜歡喝酒或吃高熱量食物。

●肝鬱化火（壓力型）：長期壓力大、煩躁易怒、經前症候群或不規則。

針灸刺激穴道甩脂肪

針灸減重則是透過針刺特定穴道，調節人體飽覺與飢餓中樞，進一步抑制過度進食的慾望。同時，針灸還可調整新陳代謝機制，增加熱量消耗，讓脂肪快速燃燒。中醫師指出，這種方法不僅安全自然，還能避免因過度節食造成的健康問題，適合各類型想減重的人士。

新年重塑新健康體態

中醫強調「辨證施治」，根據不同體質選擇適合中藥與穴道，以達最佳減重效果。如果你正在為節慶後的身材煩惱，不妨考慮透過中醫調理，調理搭配均衡適量飲食、培養運動習慣、保持心情愉悅，並注意用藥過程中如若有頭暈、心悸或腹瀉等情形，諮詢醫師後再繼續服用。

中醫強調「辨證施治」，根據不同體質選擇適合中藥與穴道，以達最佳減重效果；圖為情境照。（取自shutterstock）

中醫強調「辨證施治」，根據不同體質選擇適合中藥與穴道，以達最佳減重效果；圖為情境照。（取自shutterstock）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中