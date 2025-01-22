健康網》放縱後的救星！ 中醫依體質調理告別肥肉

中醫指出，針灸減重則是透過針刺特定穴道，調節人體飽覺與飢餓中樞，進一步抑制過度進食的慾望；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每逢節慶總是難以抵擋美食誘惑，不知不覺間，體重悄悄上升，讓人為即將到來的農曆新年倍感煩惱？合佗中醫診所醫師在臉書專頁上分享，中醫減重透過客製化針灸、中藥與穴道調理，助輕鬆告別肥肉、找回健康與自信。

中醫減重強調因應個人體質的「客製化調理」，透過針灸、科學中藥與減重丸劑等方式，從內到外全面改善。中醫師表示，這些方法能促進新陳代謝、疏通氣血，並有效降低食慾，進而幫助達成體重管理的目標。不僅如此，還可同步改善消化吸收功能，讓身體運作更順暢。

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●脾虛濕阻（脂肪堆積型）：腹滿、頭暈、易疲倦、排便不成形，常見產後或長期久坐族群。

●脾腎陽虛（虚胖水腫型）：怕冷、面色蒼白、精神萎靡、熬夜。

●胃熱痰濕（大胃王型）：容易餓、喜歡喝酒或吃高熱量食物。

●肝鬱化火（壓力型）：長期壓力大、煩躁易怒、經前症候群或不規則。

針灸刺激穴道甩脂肪

針灸減重則是透過針刺特定穴道，調節人體飽覺與飢餓中樞，進一步抑制過度進食的慾望。同時，針灸還可調整新陳代謝機制，增加熱量消耗，讓脂肪快速燃燒。中醫師指出，這種方法不僅安全自然，還能避免因過度節食造成的健康問題，適合各類型想減重的人士。

新年重塑新健康體態

中醫強調「辨證施治」，根據不同體質選擇適合中藥與穴道，以達最佳減重效果。如果你正在為節慶後的身材煩惱，不妨考慮透過中醫調理，調理搭配均衡適量飲食、培養運動習慣、保持心情愉悅，並注意用藥過程中如若有頭暈、心悸或腹瀉等情形，諮詢醫師後再繼續服用。

中醫強調「辨證施治」，根據不同體質選擇適合中藥與穴道，以達最佳減重效果；圖為情境照。（取自shutterstock）

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