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健康網》買魚眼睛放亮 才能買到最新鮮！漁業署提醒看清魚眼

2025/01/27 17:05

雖消費者眼前的漁產先受到攤商把關，但購買前還是仔細查看才能買到最滿意的漁獲。（圖取自freepik）

雖消費者眼前的漁產先受到攤商把關，但購買前還是仔細查看才能買到最滿意的漁獲。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少家庭相信年年有魚，吃點煎魚才是年夜飯。當然吃點蝦子、文蛤等「痛風鍋」也廣受歡迎。該如何購買新鮮海產，漁業署教你怎麼看。

農業部漁業署提醒4大海鮮購買準則：

●魚類：眼睛須微凸透明清晰、魚體應光鮮具原體色鱗片完整、鰓鮮紅無腥臭味、腹部堅實光鮮內臟無臭味、肉質堅實有彈性、整體具海水或略帶海藻味。

●蝦類：新鮮蝦具有光澤、頭及身體顏色一致，肉質結實有彈性，如果蝦殼失去亮麗光澤，肉質變軟缺乏彈性，且蝦頭尾變黑或斷頭者為不新鮮。

●牡蠣：選擇形狀完整、光鮮、不黏手、液汁不混濁及肉質具彈性者。但又白又大又肥滿是泡水蚵，煮了會縮水，選購時要三思。

●文蛤：選購時以活貝為主，如果觸摸不閉殼或殼已開啟者，表示文蛤已死不宜購食，最好敲一敲、聽聽聲音的清脆堅實或虛，也可分辨。

海鮮口感好像不夠新鮮？漁業署邀專家解惑

同時漁業署表示，曾接到民眾反映，蝦、貝類、花枝、白鯧等海產雖然不是新鮮活魚或現撈水冰貨，但是肉眼看來就如同水冰貨一樣，價格很貴，買回去才發現魚肉軟軟的，或是有點鹹味，不知道是什麼原因等等之類的抱怨。

專家說明，這些漁產已被攤商用鹽水泡過，再加一層冰攪拌並用大桶封存起來。待第二天這些海鮮貨硬度與外觀完全和新鮮的現撈水冰貨一樣，所以吃起來也就不一樣了。通常是在魚缺貨或年節之際，才會這麼做，消費者只要細心採購可避免。

最後漁業署提醒大家：處理魚貨要小心，刀砧生熟要分開，並且要充分清洗乾淨，最重要是熟食才安全。

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